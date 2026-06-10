Варнер Мусик Груп приобрела стартап в сфере AI Сурил AI

·0·Технологии
Варнер Мусик Груп приобрела стартап в сфере AI Сурил AI

Варнер Мусик Груп (ВМГ) в среду объявила о приобретении стартапа Сурил AI, специализирующегося на защите авторских прав. Запатентованная технология Сурил создает уникальную «AI ДНА» для песен, позволяя разбивать их на компоненты и отслеживать, как модели AI используют эти элементы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С помощью этого приобретения ВМГ стремится более точно контролировать использование произведений своих авторов и композиторов в контенте, созданном AI, или при обучении моделей. Генеральный директор ВМГ Роберт Кйнкл отметил, что интеграция Сурил усилит контроль творческого сообщества над интеллектуальной собственностью, именем, образом и голосом, а также расширит возможности монетизации.

Основанный в 2022 году, Сурил AI не только предоставляет отчеты об аудите и соответствии требованиям, но и обладает специальными инструментами для защиты личной идентификации авторов в случаях использования клонов голоса и АИ-аватаров. Стартап продолжит функционировать как независимая платформа, обслуживая всю экосистему музыки и AI.

Интересно, что Варнер Мусик Груп изначально выступала против АИ-стартапов. В частности, в 2024 году компания подала в суд на стартап Suno, однако позже подписала с ними лицензионное соглашение. Также в прошлом году ВМГ достигла договоренности со стартапом Удио.

В настоящее время другие крупные лейблы, такие как Sony Мусик Энтертаинмент и Универсал Мусик Груп, продолжают вести крупные судебные процессы против АИ-музыкальных стартапов по обвинению в нарушении авторских прав. ВМГ же, судя по всему, выбрала путь сотрудничества и технологического контроля.

Warner MusicSureel AIИскусственный ИнтеллектМузыкаТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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