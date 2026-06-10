Интернет не нужен: НСПК запускает систему офлайн-платежей через смарт-часы

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится к запуску нового сервиса, позволяющего совершать покупки с помощью смарт-часов. Главная особенность технологии — возможность проведения транзакций без подключения к интернету. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщила руководитель направления развития мобильных платежей НСПК Екатерина Аккузина на технологической конференции, запуск сервиса запланирован на вторую половину 2026 года. По ее словам, все необходимые данные для офлайн-платежей заранее загружаются на чип устройства в момент, когда оно подключено к интернету.

Для использования услуги владельцу часов необходимо установить приложение Мир Пай, зарегистрировать карту «Мир» через NFC или вручную и подтвердить операцию. Оплата производится одним касанием терминала. В настоящее время в качестве первых партнеров проекта выступают два банка.

Кроме того, НСПК тестирует технологию токенизации для других носимых устройств, включая кольца, браслеты и брелоки. Это послужит дальнейшему расширению возможностей бесконтактных платежей.