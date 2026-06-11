Хакеры взломали серверы Oracle ПеоплеСофт более 100 организаций

Известная киберпреступная группировка ШинйХунтерс заявила о взломе серверов Oracle ПеоплеСофт более чем 100 организаций, включая множество университетов. Об этом сообщил изданию TechCrunch один из участников группы. Первыми о данных кибератаках сообщили в БлипингКомпутер. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Oracle ПеоплеСофт — это корпоративное программное обеспечение, предназначенное для управления заработной платой, человеческими ресурсами, администрированием и другими бизнес-процессами. Этот инцидент показывает, что ШинйХунтерс остается одной из самых активных киберпреступных групп на сегодняшний день, сделав массовые хакерские атаки своим основным направлением.

Метод работы группы заключается в поиске уязвимостей в популярном программном обеспечении, что позволяет наносить ущерб множеству жертв одновременно. В сообщении, отправленном хакерами пострадавшим, говорится о краже данных студентов, абитуриентов, финансовой помощи, иммиграции, здравоохранения и административной информации.

Среди украденных данных — домашние адреса студентов, номера телефонов, адреса электронной почты и даты рождения. По словам хакера, большинство целевых школ и вузов ранее уже подвергались кибератакам в рамках других кампаний.

Участник группы отметил, что их первоначальной целью был взлом сервера ПеоплеСофт ФБР (FBI). Таким образом они хотели заявить, что ШинйХунтерс не причастна к атакам типа «сваттинг» (ложные вызовы), о которых ФБР предупреждало в прошлом месяце. Однако попытка взлома сервера ФБР не увенчалась успехом. Компания Oracle пока не прокомментировала данную ситуацию.