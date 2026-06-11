Хакеры взломали серверы Oracle ПеоплеСофт более 100 организаций

·26·Технологии
Хакеры взломали серверы Oracle ПеоплеСофт более 100 организаций

Известная киберпреступная группировка ШинйХунтерс заявила о взломе серверов Oracle ПеоплеСофт более чем 100 организаций, включая множество университетов. Об этом сообщил изданию TechCrunch один из участников группы. Первыми о данных кибератаках сообщили в БлипингКомпутер. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Oracle ПеоплеСофт — это корпоративное программное обеспечение, предназначенное для управления заработной платой, человеческими ресурсами, администрированием и другими бизнес-процессами. Этот инцидент показывает, что ШинйХунтерс остается одной из самых активных киберпреступных групп на сегодняшний день, сделав массовые хакерские атаки своим основным направлением.

Метод работы группы заключается в поиске уязвимостей в популярном программном обеспечении, что позволяет наносить ущерб множеству жертв одновременно. В сообщении, отправленном хакерами пострадавшим, говорится о краже данных студентов, абитуриентов, финансовой помощи, иммиграции, здравоохранения и административной информации.

Среди украденных данных — домашние адреса студентов, номера телефонов, адреса электронной почты и даты рождения. По словам хакера, большинство целевых школ и вузов ранее уже подвергались кибератакам в рамках других кампаний.

Участник группы отметил, что их первоначальной целью был взлом сервера ПеоплеСофт ФБР (FBI). Таким образом они хотели заявить, что ШинйХунтерс не причастна к атакам типа «сваттинг» (ложные вызовы), о которых ФБР предупреждало в прошлом месяце. Однако попытка взлома сервера ФБР не увенчалась успехом. Компания Oracle пока не прокомментировала данную ситуацию.

КибербезопасностьOracleShinyHuntersХакерыУтечка данных
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Инженер xAI уволен после предупреждения о безопасности GrokИнженер xAI уволен после предупреждения о безопасности GrokСегодня, 22:56Эндрю Янг перестал ждать Вашингтон и запустил новый стартапЭндрю Янг перестал ждать Вашингтон и запустил новый стартапСегодня, 22:28Amazon берет в долг 17,5 миллиарда долларов для гонки в сфере AIAmazon берет в долг 17,5 миллиарда долларов для гонки в сфере AIСегодня, 20:30Проблема бесконечной перезагрузки смартфонов Google Pixel не решенаПроблема бесконечной перезагрузки смартфонов Google Pixel не решенаСегодня, 20:23GM выходит на рынок хранения энергии, где доминирует TeslaGM выходит на рынок хранения энергии, где доминирует TeslaСегодня, 20:21Сервис доставки дронами Винг расширяется в СШАСервис доставки дронами Винг расширяется в СШАСегодня, 19:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус