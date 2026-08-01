Выбросишуюся на сушу акулу вернули в океан

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как в районе Сансет-Бич недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) один мужчина возвращает выбросившуюся на сушу акулу обратно в океан.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в начале этого месяца. По словам очевидцев, после того как акулу вернули в воду, она уплыла в сторону залива Санта-Моника, и больше ее не видели.

Появление акул в заливе Санта-Моника и у берегов Южной Калифорнии является обычным явлением. В последние дни в этом районе также было зафиксировано несколько случаев наблюдения акул.

Специалисты отмечают, что столкновения акул с людьми у берегов Калифорнии происходят относительно редко. В то же время в местах появления акул в воде рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и следовать рекомендациям по безопасности.