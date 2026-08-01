На некоторых улицах Ташкента на 3 дня ограничивается движение транспорта

·38·Узбекистан
На некоторых улицах Ташкента на 3 дня ограничивается движение транспорта

В Ташкенте временно перекроют движение транспорта на некоторых дорогах в связи с укладкой асфальта в рамках второго этапа работ на проспекте Мустакиллик. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города Ташкента.

Как отмечается, с 23:00 31 июля до 22:00 3 августа для всех видов автотранспорта будут закрыты следующие участки дорог:

  • улица Аккурган — от пересечения с проспектом Мустакиллик до пересечения с улицей Асия;

  • улица Паркент — от пересечения с проспектом Мустакиллик до пересечения с улицей Паркент-2.

Данные ограничения вводятся в целях безопасного и качественного завершения работ по укладке асфальта, поэтапного улучшения дорожной инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ответственные лица попросили водителей учитывать временные неудобства и заблаговременно планировать свои маршруты.

ТашкентПроспект МустакилликУлица ОсиёУлица Паркент
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