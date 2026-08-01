Как шоссе в Неваде превращается в самую быстроходную гоночную трассу в мире

В мировом автоспорте почти не осталось мест, где можно легально передвигаться по дорогам общего пользования на скорости свыше 200 миль в час (около 320 км/ч). По данным Иксбт.ком, одно из таких уникальных мест находится в американском штате Невада, где проводится уникальное соревнование, позволяющее водителям испытать экстремальные скорости. Это мероприятие выделяется среди автолюбителей своей особой экстремальностью. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Речь идет о соревновании Силвер Стате Классик Чалленге, которое проводится дважды в год. Во время этого мероприятия большой участок шоссе № 318 в штате Невада полностью перекрывается для остального движения. В результате обычное серьезное шоссе превращается в самую быструю в мире трассу для массового автоспорта.

Опасное и бесконечное пустынное шоссе

Главная особенность этой уникальной гоночной трассы заключается в том, что здесь отсутствуют современные меры безопасности, характерные для профессиональных автодромов. Вдоль трассы не установлены специальные барьеры, зоны безопасности или защитные сетки. Водителей окружают лишь бескрайняя пустыня, далекие горы и асфальтовое покрытие, уходящее за горизонт.

По имеющимся данным, участники этого шоссе имеют возможность развивать скорость до 243 миль в час (около 391 км/ч). Движение на такой высокой скорости требует от водителя огромного мастерства и концентрации, так как любая малейшая ошибка может привести к трагическому исходу.

Это соревнование служит настоящим полигоном для автопромышленности и любителей скорости. В эпоху современных электромобилей и мощных традиционных двигателей такие динамичные гонки на открытых дорогах ценятся как уникальная историческая традиция.