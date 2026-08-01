Как шоссе в Неваде превращается в самую быстроходную гоночную трассу в мире

·33·Авто
Как шоссе в Неваде превращается в самую быстроходную гоночную трассу в мире

В мировом автоспорте почти не осталось мест, где можно легально передвигаться по дорогам общего пользования на скорости свыше 200 миль в час (около 320 км/ч). По данным Иксбт.ком, одно из таких уникальных мест находится в американском штате Невада, где проводится уникальное соревнование, позволяющее водителям испытать экстремальные скорости. Это мероприятие выделяется среди автолюбителей своей особой экстремальностью. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Речь идет о соревновании Силвер Стате Классик Чалленге, которое проводится дважды в год. Во время этого мероприятия большой участок шоссе № 318 в штате Невада полностью перекрывается для остального движения. В результате обычное серьезное шоссе превращается в самую быструю в мире трассу для массового автоспорта.

Опасное и бесконечное пустынное шоссе

Главная особенность этой уникальной гоночной трассы заключается в том, что здесь отсутствуют современные меры безопасности, характерные для профессиональных автодромов. Вдоль трассы не установлены специальные барьеры, зоны безопасности или защитные сетки. Водителей окружают лишь бескрайняя пустыня, далекие горы и асфальтовое покрытие, уходящее за горизонт.

По имеющимся данным, участники этого шоссе имеют возможность развивать скорость до 243 миль в час (около 391 км/ч). Движение на такой высокой скорости требует от водителя огромного мастерства и концентрации, так как любая малейшая ошибка может привести к трагическому исходу.

Это соревнование служит настоящим полигоном для автопромышленности и любителей скорости. В эпоху современных электромобилей и мощных традиционных двигателей такие динамичные гонки на открытых дорогах ценятся как уникальная историческая традиция.

Silver State Classic ChallengeШоссе НевадыВысокая скоростьАвтоспортЭкстремальные гонки
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Geely представила универсальный седан, работающий на бензине и спиртеGeely представила универсальный седан, работающий на бензине и спиртеСегодня, 02:51Легендарное имя УАЗ Буханка официально подтвержденоЛегендарное имя УАЗ Буханка официально подтвержденоСегодня, 00:00Необычный самодельный внедорожник 4кс4, созданный инженером и его отцомНеобычный самодельный внедорожник 4кс4, созданный инженером и его отцомВчера, 18:52Volkswagen предоставил пожизненную гарантию на автомобили в КитаеVolkswagen предоставил пожизненную гарантию на автомобили в КитаеВчера, 15:57Mercedes-Benz признала ошибку: физические кнопки возвращаютсяMercedes-Benz признала ошибку: физические кнопки возвращаютсяВчера, 11:59Сможет ли Alfa Romeo совместить продажу доступных автомобилей и сверхдорогих суперкаровСможет ли Alfa Romeo совместить продажу доступных автомобилей и сверхдорогих суперкаровВчера, 11:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
Для оживления продаж Кобалт смягчены условия кредитования
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Chery объявила пожизненную гарантию на электромобили: новая эра безопасности в Китае
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач
Кроссовер Lada Azimut: турбомотор мощностью 150 л.с. и автоматическая коробка передач