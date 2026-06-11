Технологический и криптовалютный рынки падают на фоне ажиотажа вокруг IPO SpaceX

·31·Технологии
Технологический и криптовалютный рынки падают на фоне ажиотажа вокруг IPO SpaceX

Технологический сектор и криптовалютные рынки переживают резкое падение на фоне ожиданий рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX. По мнению аналитиков, текущие продажи могут быть связаны с «сжатием ликвидности перед мега-размещением». Инвесторы массово распродают свои активы, чтобы высвободить капитал для покупки акций SpaceX. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным Reuters, спрос на IPO SpaceX превысил 250 миллиардов долларов, при этом целевой объем привлечения средств составляет около 75 миллиардов долларов. Превышение спроса над предложением в четыре раза сделало эту сделку одной из самых востребованных в истории частных размещений. Ожидается, что рыночная стоимость компании в ходе этого процесса достигнет примерно 1,8 триллиона долларов.

На фоне этих событий технологический сектор США продемонстрировал значительное снижение, а криптовалютный рынок потерял более 180 миллиардов долларов капитализации за последнюю неделю. Глава исследовательского отдела Битруе Ресеарч Институте Андри Фаузан Адзиима объяснил текущую динамику временным оттоком капитала из рискованных активов. По его словам, это не долгосрочный «медвежий тренд», а краткосрочная ротация капитала перед крупным IPO.

Основным источником дохода SpaceX в настоящее время является сеть спутникового интернета Starlink. Компания также подчеркивает, что обладает потенциалом на десятки триллионов долларов в сфере AI и «космических центров обработки данных» (ЦОД). В то же время крупные криптовалютные биржи запустили производные инструменты, привязанные к стоимости SpaceX, объем торгов которыми за первые 18 дней превысил 2,1 миллиарда долларов.

В настоящее время рынок находится в состоянии высокой волатильности, и одно крупное событие влияет на распределение капитала во всем технологическом и криптовалютном сегментах. Если предположения аналитиков верны, текущая коррекция окажется временным перераспределением ликвидности перед одним из крупнейших IPO в истории рынка.

SpaceXIPOКриптовалютаStarlinkТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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