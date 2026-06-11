СК Хйникс построит четыре новых завода: производство памяти вырастет в 3 раза

Компания СК Хйникс объявила о планах по расширению производственных мощностей на фоне резкого роста спроса на передовые чипы памяти. Председатель совета директоров Чхве Тэ-вон в интервью Никкеи Асиа сообщил, что к 2034 году компания намерена утроить производство кремниевых пластин. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По его словам, мировой рынок входит в период длительного дефицита, что особенно связано с бурным развитием систем AI. Ожидается, что увеличение производства кремниевых пластин, которые являются основой микросхем, снизит давление на глобальный рынок и стабилизирует цепочку поставок.

Рынок положительно отреагировал на это заявление, и акции СК Хйникс выросли почти на 2,6%, достигнув уровня 21 миллиона вон. Компания уже сейчас готовится к будущему, где AI станет основным драйвером для памяти и высокопроизводительных чипов СоК.

В настоящее время начат первый этап расширения — в Южной Корее строятся четыре новых завода, которые планируется завершить к концу следующего года. Ранее СК Хйникс подтвердила, что будет поставлять чипы памяти нового поколения для платформ AI Вера Rubin от NVIDIA и персональных компьютеров на базе RTX Spark.