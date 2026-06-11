Приложение Пул превращает скриншоты в полезную информацию

За долгие годы галерея вашего смартфона превратилась в хаотичный архив не только личных воспоминаний, но и рецептов, модных идей, интересных цитат и рекомендаций товаров, найденных в интернете. Новое приложение под названием Пул, представленное сегодня, помогает систематизировать этот цифровой беспорядок. Как только вы предоставляете приложению доступ к своим фотографиям, оно сортирует все скриншоты по специальным категориям, называемым «пулс». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Приложение Пул пополнило ряды таких стартапов, как мйминд, Фабрик и Раиндроп, которые переосмысливают систему закладок (букмаркинг) в эпоху AI. Однако Пул выделяется тем, что фокусируется именно на скриншотах. С помощью искусственного интеллекта оно не просто сохраняет изображение, но и позволяет пользователю находить эту информацию и взаимодействовать с ней. Например, если это скриншот товара, приложение находит ссылку на сайт продавца, а если это рецепт из Instagram, оно извлекает ингредиенты и способ приготовления.

Основатели приложения Максиме Джуникуе и Пиет Терхейден начали работу над этой идеей три года назад, но проект был временно приостановлен. Возрождению проекта способствовало развитие технологий AI. По словам Джуникуе, в то время как многие компании работают с такими данными, как электронная почта или банковские транзакции, «наборы эмоциональных данных», такие как скриншоты, остаются неизученной областью.

В настоящее время Пул помогает пользователям заново открывать забытые идеи, примеры дизайна и товары, которые они планировали купить. Это не просто архив, а персональный помощник, управляемый искусственным интеллектом.