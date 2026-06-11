Список стран, запрещающих социальные сети для детей

·35·Технологии
Список стран, запрещающих социальные сети для детей

В последние месяцы многие страны объявили о планах ограничить использование социальных сетей для детей и подростков. Австралия стала первой страной, внедрившей такие меры в конце прошлого года, и послужила примером для других государств. Эти правила направлены на снижение рисков, с которыми могут столкнуться юные пользователи: кибербуллинг, зависимость, проблемы с психическим здоровьем и общение с опасными личностями. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Австралия официально запретила использование социальных сетей для детей младше 16 лет, начиная с декабря 2025 года. Запрет охватывает платформы Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Кс, YouTube, Reddit, Twitch и Кик, но не затрагивает WhatsApp и YouTube Кидс. Компании, нарушающие правила, могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 миллионов австралийских долларов.

Правительство Австрии также объявило в конце марта о запрете социальных сетей для детей до 14 лет. Ожидается, что соответствующий законопроект будет доработан к июню. Канада в июне представила законопроект о цифровой безопасности. Согласно ему, будут установлены ограничения для лиц младше 16 лет, однако гиганты социальных сетей могут избежать этого запрета, если докажут наличие эффективной политики защиты молодежи.

Дания также готовится запретить социальные платформы для детей до 15 лет. Правительство Дании объявило, что в ноябре 2025 года ряд парламентских партий поддержали эту инициативу. Тем не менее, критики, такие как Амнестй Теч, утверждают, что подобные запреты неэффективны и не учитывают реалии жизни молодого поколения.

Социальные СетиАвстралияTikTokInstagramБезопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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