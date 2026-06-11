Цена на iPhone 17 в России упала до рекордного минимума

На российском рынке цена базовой модели iPhone 17 с 256 GB памяти упала до рекордно низкого уровня, опустившись ниже отметки в 55 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Хи-Теч Маил. Об этом также сообщает Иксбт.ком.

Для сравнения, в начале текущего года минимальная цена на это устройство составляла 75 тысяч рублей. Таким образом, за полгода гаджет подешевел в среднем на 25 процентов. Наиболее заметное снижение цен наблюдается в интернет-магазинах, где стоимость упала с 62 тысяч до 58 тысяч рублей.

В настоящее время на крупных маркетплейсах этот аппарат предлагается по цене от 59 тысяч рублей. У небольших ритейлеров есть возможность найти iPhone 17 даже дешевле 55 тысяч рублей. Динамика цен демонстрирует тенденцию к снижению с момента начала продаж в сентябре 2025 года.

Технически смартфон оснащен 6,3-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Hz. Устройство работает на базе чипа А19 и поддерживает режим Алвайс Он Дисплай.