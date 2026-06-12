В социальной сети Bluesky запущена функция групповых чатов

Социальная сеть Bluesky в четверг представила функцию поддержки групповых чатов. Это нововведение является очередным шагом, направленным на повышение конкурентоспособности платформы по отношению к её главному конкуренту — сети Кс. В то время как принадлежащая Илону Маску сеть Кс недавно выпустила отдельное приложение КсЧат, Bluesky теперь предоставляет пользователям возможность более личного общения. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эта функция, появившаяся в последней версии приложения в1.124, свидетельствует о важном изменении в стратегии Bluesky. Компания теперь планирует сосредоточиться не только на публикации постов для широкой аудитории, но и на поддержке малых групп и сообществ. В настоящее время у Bluesky 44,8 миллиона зарегистрированных пользователей, что значительно уступает 600-миллионной ежемесячной активной аудитории сети Кс.

В рамках новой функции можно создавать групповые чаты до 50 человек. Хотя это меньше лимита в 1000 человек в сети Кс, компания обещает увеличить это число в будущем. Создатели групп смогут полностью управлять беседой, определять участников и создавать специальные ссылки-приглашения.

С точки зрения безопасности, пользователи сами выбирают, кто может приглашать их в группы (все, только подписчики или никто). На данный момент в групповых чатах нет возможности обмениваться медиафайлами, так как это требует дополнительной системы модерации. По словам руководителя отдела продуктов Bluesky Алекса Бензера, в будущем платформа внедрит еще больше функций, ориентированных на сообщества.