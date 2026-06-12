SpaceX провела историческое IPO: цена акций установлена на уровне 135 долларов

·85·Технологии
SpaceX провела историческое IPO: цена акций установлена на уровне 135 долларов

Компания SpaceX под руководством Илона Маска официально подтвердила привлечение 75 миллиардов долларов путем продажи своих акций. Перед началом торгов на бирже Nasdaq компания оценила каждую из 555,6 миллиона акций в 135 долларов. Этот показатель сделал проект SpaceX крупнейшим IPO в истории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

С этим результатом SpaceX значительно побила рекорд в 24,9 миллиарда долларов, установленный Сауди Арамко в 2019 году. Ожидается, что эта сделка сделает Илона Маска первым в мире триллионером. Компания будет торговаться на бирже под тикером СПККс, и сообщается, что интерес к ней среди инвесторов крайне высок.

Если спрос превысит ожидания, банкиры получат возможность выпустить на рынок дополнительные 83,3 миллиона акций. Это означает еще 11 миллиардов долларов дополнительных инвестиций для компании. Аналитические платформы, такие как Hyperliquid, прогнозируют рост цены акций на 20 процентов уже в первый день торгов.

В долгосрочной перспективе SpaceX должна реализовать ряд сложных инженерных проектов, чтобы оправдать свою огромную стоимость. К ним относятся создание крупнейшей в мире многоразовой ракетной системы и строительство нового завода по производству чипов в США.

SpaceXElon MuskIPONasdaqТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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