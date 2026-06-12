Россия выделила 2 миллиарда рублей на производство чипов

·0·Технологии
Россия выделила 2 миллиарда рублей на производство чипов

Министерство промышленности и торговли России выделило около 2 миллиардов рублей на разработку материалов для электронно-лучевой и взрывной литографии, используемых в производстве микроэлектроники и СВЧ-компонентов. Общая стоимость двух конкурсов в рамках проекта является важной частью программы импортозамещения в этой отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В рамках первого конкурса 1,017 миллиарда рублей будут направлены на создание материалов для электронно-лучевой литографии, а по второму конкурсу 889,5 миллиона рублей будут потрачены на подготовку материалов для взрывной литографии. Все работы должны быть завершены до ноября 2029 года.

В рамках проекта «СВЧ Резист-1» будет создано 12 видов электронно-лучевых резистов, которые станут аналогами продукции немецких компаний Аллресист и Микроресист, японской ЗЭОН и американской МикроЧем. Проект «СВЧ Резист-2» предусматривает разработку семи видов материалов, заменяющих американские резисты серий ЛОР и ПМГИ.

Согласно документам, в настоящее время в России отсутствует собственная производственная база таких материалов, и ранее промышленные нужды полностью покрывались за счет иностранных поставщиков. Электронно-лучевая литография используется для создания сверхточных структур размером до нескольких нанометров, а взрывная литография — для формирования металлических конструкций.

Эти новые тендеры являются продолжением масштабной программы по локализации производства химических материалов, специальных газов и фоторезистов для микроэлектроники. Этот шаг послужит снижению зависимости от иностранных технологий в производстве интегральных схем и полупроводников.

РоссияМикроэлектроникаТехнологииЧипЛитография
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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