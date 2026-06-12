Samsung выпустила крупное обновление безопасности для серии Galaxy S25
Компания Samsung начала распространение обновления безопасности за июнь 2026 года для всей линейки Galaxy S25, включая модели Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Эдге. По традиции, первыми новую прошивку получили пользователи в Южной Корее. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Размер этого обновления составляет 898 МБ, что значительно больше обычных ежемесячных патчей безопасности (обычно они в два раза меньше). Обновление распространяется под номером сборки С93ксНКСУАКЗФ1. По данным Samsung, июньский патч устраняет 45 уязвимостей, обнаруженных в предыдущих версиях программного обеспечения.
Среди исправленных проблем — пять критических уязвимостей в системе Android, а также ошибки в Samsung Аккунт, Samsung Cloud, Теме Манагер и других компонентах интерфейса One UI. Это второе крупное обновление после версии One UI 8.5, которая привнесла новый интерфейс и функции Galaxy AI для серии Galaxy S25.
Недавно Samsung также добавила на эти устройства функции Приоритисе Нотификатионс и Филе Суммариес, которые ранее были доступны только в моделях Galaxy S26. В то же время компания начала тестирование версии One UI 9.0 на смартфонах Galaxy S26. Ожидается, что в будущем программа бета-тестирования будет расширена и на линейку Galaxy S25.
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