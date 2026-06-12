Создатель Grok Игорь Бабушкин представил проект персонализированного Ривер AI

·27·Технологии
Создатель Grok Игорь Бабушкин представил проект персонализированного Ривер AI

Известный исследователь в области искусственного интеллекта и машинного обучения, соучредитель стартапа xAI Игорь Бабушкин анонсировал свой новый проект — стартап Ривер AI. Бабушкин, известный как один из главных архитекторов чат-бота Grok, созданного совместно с Илоном Маском, теперь сосредоточен на совершенно новом направлении. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основная идея проекта Ривер AI заключается в создании «персонализированного искусственного интеллекта». Система формирует специальных АИ-агентов, которые изучают действия, стиль, цели и предпочтения пользователя. Со временем эти агенты адаптируются к уникальным потребностям каждого человека, становясь максимально эффективными помощниками.

По словам Бабушкина, эти агенты призваны не заменить пользователя, а стать постоянным цифровым помощником, работающим под его контролем. Такой подход гарантирует, что технология будет более точно служить интересам человека.

Команда нового стартапа состоит из бывших сотрудников xAI и Tesla, а также экспертов по безопасности и правовым вопросам. Ривер AI планирует стать не только программной платформой, но и в будущем разрабатывать решения в области «физического искусственного интеллекта» на базе аппаратных средств.

Этот новый шаг Игоря Бабушкина, ранее работавшего в таких гигантах, как OpenAI и Google DeepMind, вызвал большой интерес в технологическом мире. Ожидается, что проект Ривер AI выведет возможности искусственного интеллекта в качестве персонального помощника на новый уровень.

River AIИгорь БабушкинИскусственный ИнтеллектxAIGrok
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

HarmonyOS теперь работает на устройствах с 64 КБ памятиHarmonyOS теперь работает на устройствах с 64 КБ памятиСегодня, 09:54Telegram вернулся на Wear OS: теперь работает на часах Samsung и PixelTelegram вернулся на Wear OS: теперь работает на часах Samsung и PixelСегодня, 09:24Обновление One UI 8.5 представлено для Samsung Galaxy З Фолд7Обновление One UI 8.5 представлено для Samsung Galaxy З Фолд7Сегодня, 09:23Ученый Microsoft доказал возможность создания искусственного разума в Аге оф Эмпирес ИИУченый Microsoft доказал возможность создания искусственного разума в Аге оф Эмпирес ИИСегодня, 08:57Oracle расширяет «облака искусственного интеллекта»: выручка выросла на 21 процентOracle расширяет «облака искусственного интеллекта»: выручка выросла на 21 процентСегодня, 08:26Red Magic готовит первый смартфон с разрешением 2К и частотой 185 HzRed Magic готовит первый смартфон с разрешением 2К и частотой 185 HzСегодня, 08:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5