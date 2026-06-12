Создатель Grok Игорь Бабушкин представил проект персонализированного Ривер AI

Известный исследователь в области искусственного интеллекта и машинного обучения, соучредитель стартапа xAI Игорь Бабушкин анонсировал свой новый проект — стартап Ривер AI. Бабушкин, известный как один из главных архитекторов чат-бота Grok, созданного совместно с Илоном Маском, теперь сосредоточен на совершенно новом направлении. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Основная идея проекта Ривер AI заключается в создании «персонализированного искусственного интеллекта». Система формирует специальных АИ-агентов, которые изучают действия, стиль, цели и предпочтения пользователя. Со временем эти агенты адаптируются к уникальным потребностям каждого человека, становясь максимально эффективными помощниками.

По словам Бабушкина, эти агенты призваны не заменить пользователя, а стать постоянным цифровым помощником, работающим под его контролем. Такой подход гарантирует, что технология будет более точно служить интересам человека.

Команда нового стартапа состоит из бывших сотрудников xAI и Tesla, а также экспертов по безопасности и правовым вопросам. Ривер AI планирует стать не только программной платформой, но и в будущем разрабатывать решения в области «физического искусственного интеллекта» на базе аппаратных средств.

Этот новый шаг Игоря Бабушкина, ранее работавшего в таких гигантах, как OpenAI и Google DeepMind, вызвал большой интерес в технологическом мире. Ожидается, что проект Ривер AI выведет возможности искусственного интеллекта в качестве персонального помощника на новый уровень.