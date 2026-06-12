Мозилла временно сняла ограничения на бесплатный VPN в браузере Фирефокс

·15·Технологии
Мозилла временно сняла ограничения на бесплатный VPN в браузере Фирефокс

Компания Мозилла объявила о временной отмене ограничений на использование встроенного бесплатного ВПН-сервиса в браузере Фирефокс. Теперь пользователям доступны неограниченный объем трафика и расширенный список серверов. В рамках данного летнего предложения возможности сервиса были значительно увеличены. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В обычном режиме пользователям предоставлялся лимит 50 GB в месяц и доступ к серверам в 5 странах. Согласно новой акции, количество доступных для подключения стран достигло почти тридцати. К стандартному набору из Канады, Франции, Германии, Великобритании и США добавились Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Чили, Колумбия, Дания, Финляндия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Таиланд, Норвегия и Южная Африка.

Данные льготные условия действуют до 1 сентября 2026 года. После этого система вернется к стандартному состоянию: лимит данных будет установлен на уровне 50 GB, а количество серверов снова сократится до 5. Управление сервисом осуществляется через раздел «Приватность и защита» в настройках браузера.

Стоит отметить, что данная функция охватывает только трафик внутри браузера Фирефокс и не влияет на сетевую активность всего устройства. В настоящее время сервис Фирефокс VPN доступен пользователям ограниченного числа стран и может работать не во всех регионах.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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