Коммонвеалт Фусион Сйстемс обновила модель термоядерного реактора АРК

Группа исследователей и инженеров, связанных с Коммонвеалт Фусион Сйстемс, опубликовала серию из пяти статей, уточняющих проект будущей термоядерной электростанции АРК. Эти работы основаны на обновленных моделях плазмы и инженерных расчетах, цель которых — оценить реалистичность масштабирования экспериментального реактора СПАРК до промышленного уровня. Термоядерная энергетика рассматривается как практически неисчерпаемый и низкоуглеродный источник энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В основе проекта лежит реакция синтеза тяжелых изотопов водорода — дейтерия и трития. Согласно обновленным расчетам, АРК должен вырабатывать в среднем 1,13 ГВ термоядерной мощности, из которых около 500 МВ могут быть преобразованы в электроэнергию. После вычета собственных нужд станции в общую сеть планируется поставлять около 400 МВ. Ключевым элементом проекта являются высокотемпературные сверхпроводники, позволяющие создавать гораздо более мощные магнитные поля, чем в классических токамаках.

В новых исследованиях особое внимание уделено работе системы в динамическом режиме. Согласно плану, после 15 минут активной термоядерной работы следует минутный перерыв для перезапуска и стабилизации. Такой подход позволяет поддерживать высокую температуру плазмы за счет тепловой инерции. Также предлагается использование вольфрама для защиты внутренних стенок реактора и модульная конструкция вакуумной камеры, которую можно заменять каждые 1–2 года.

Ожидается, что строящийся сейчас реактор СПАРК будет запущен в ближайшие годы и послужит испытательной площадкой для проверки стабильности плазмы и эффективности удаления продуктов реакции. Несмотря на инженерные риски, авторы подчеркивают, что АРК физически устойчив и способен достичь режима, при котором вырабатываемая мощность превышает энергию, затраченную на нагрев плазмы. Однако вопрос экономической эффективности и долгосрочной стабильности проекта остается открытым.