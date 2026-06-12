Коммонвеалт Фусион Сйстемс обновила модель термоядерного реактора АРК

·22·Технологии
Коммонвеалт Фусион Сйстемс обновила модель термоядерного реактора АРК

Группа исследователей и инженеров, связанных с Коммонвеалт Фусион Сйстемс, опубликовала серию из пяти статей, уточняющих проект будущей термоядерной электростанции АРК. Эти работы основаны на обновленных моделях плазмы и инженерных расчетах, цель которых — оценить реалистичность масштабирования экспериментального реактора СПАРК до промышленного уровня. Термоядерная энергетика рассматривается как практически неисчерпаемый и низкоуглеродный источник энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В основе проекта лежит реакция синтеза тяжелых изотопов водорода — дейтерия и трития. Согласно обновленным расчетам, АРК должен вырабатывать в среднем 1,13 ГВ термоядерной мощности, из которых около 500 МВ могут быть преобразованы в электроэнергию. После вычета собственных нужд станции в общую сеть планируется поставлять около 400 МВ. Ключевым элементом проекта являются высокотемпературные сверхпроводники, позволяющие создавать гораздо более мощные магнитные поля, чем в классических токамаках.

В новых исследованиях особое внимание уделено работе системы в динамическом режиме. Согласно плану, после 15 минут активной термоядерной работы следует минутный перерыв для перезапуска и стабилизации. Такой подход позволяет поддерживать высокую температуру плазмы за счет тепловой инерции. Также предлагается использование вольфрама для защиты внутренних стенок реактора и модульная конструкция вакуумной камеры, которую можно заменять каждые 1–2 года.

Ожидается, что строящийся сейчас реактор СПАРК будет запущен в ближайшие годы и послужит испытательной площадкой для проверки стабильности плазмы и эффективности удаления продуктов реакции. Несмотря на инженерные риски, авторы подчеркивают, что АРК физически устойчив и способен достичь режима, при котором вырабатываемая мощность превышает энергию, затраченную на нагрев плазмы. Однако вопрос экономической эффективности и долгосрочной стабильности проекта остается открытым.

ЭнергетикаТермоядерный синтезARCSPARCТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Vivo Кс Фолд 6: превращается в полноценную рабочую станцию с помощью режима ПК и мышиVivo Кс Фолд 6: превращается в полноценную рабочую станцию с помощью режима ПК и мышиСегодня, 11:26Илон Маск пишет историю: он близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионеромИлон Маск пишет историю: он близок к тому, чтобы стать первым в мире триллионеромСегодня, 10:53СанДиск представляет первые карты памяти СДУК емкостью 4 и 8 TBСанДиск представляет первые карты памяти СДУК емкостью 4 и 8 TBСегодня, 10:27Мозилла временно сняла ограничения на бесплатный VPN в браузере ФирефоксМозилла временно сняла ограничения на бесплатный VPN в браузере ФирефоксСегодня, 10:26HarmonyOS теперь работает на устройствах с 64 КБ памятиHarmonyOS теперь работает на устройствах с 64 КБ памятиСегодня, 09:54Telegram вернулся на Wear OS: теперь работает на часах Samsung и PixelTelegram вернулся на Wear OS: теперь работает на часах Samsung и PixelСегодня, 09:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта