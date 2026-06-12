Браузер Microsoft Эдге переходит на ускоренную систему обновлений

Начиная с 27 августа 2026 года, начиная с версии 152, браузер Microsoft Эдге переходит на новый ускоренный график обновлений. Компания объявила о двухнедельном цикле выпуска патчей для всех основных платформ, включая Windows, macOS, Линукс и мобильные устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Это изменение позволит Microsoft быстрее доставлять пользователям обновления безопасности и улучшения платформы. При этом размер и сложность каждого отдельного обновления будут значительно уменьшены.

Для корпоративных клиентов, предпочитающих более медленный и стабильный темп, сохранится канал Экстендед Стабле. Его обновления будут выходить по прежнему графику — каждые восемь недель, то есть с каждым четвертым стабильным релизом (например, версии 152, 156, 160).

Эксперты отмечают, что такое ускорение может быть связано с активным внедрением технологий AI в браузер. Частые релизы помогут Microsoft быстрее интегрировать новые возможности AI в Эдге.

Также новая система позволит быстрее реагировать на угрозы безопасности, особенно в условиях роста числа атак, осуществляемых с помощью систем AI.