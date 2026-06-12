Количество устройств на HarmonyOS в экосистеме Huawei превысило 1,3 миллиарда

На открытии конференции разработчиков ХДК 2026, состоявшейся 12 июня, компания Huawei объявила, что ее экосистема HarmonyOS преодолела отметку в 1,3 миллиарда подключенных устройств. Об этом сообщил председатель правления потребительского бизнеса компании Ричард Ю. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот показатель включает смартфоны, планшеты, ПК, а также автомобильное оборудование, компоненты для центров обработки данных и бытовую технику. Представители Huawei подчеркнули, что путь к технологической независимости и разработка собственных решений для всех сегментов рынка стали стратегическим ответом на экспортные ограничения, введенные США.

В настоящее время компания стремится к глобальному расширению своей операционной системы. На конференции особое внимание было уделено открытому коду HarmonyOS, который служит цифровой основой для тысяч отраслей. В развитии проекта участвуют более 13 000 разработчиков, а объем кода превысил 140 миллионов строк.

Партнерская сеть экосистемы сегодня насчитывает более 3200 компаний. Huawei продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке за счет дальнейшего совершенствования программной платформы и расширения возможностей AI.