Asus РОГ Экуализер: кабель, призванный защитить от плавления, расплавился сам

·31·Технологии
Asus РОГ Экуализер: кабель, призванный защитить от плавления, расплавился сам

В сети описан первый случай плавления кабеля Asus РОГ Экуализер, специально разработанного для защиты пользователей и их видеокарт от неприятных инцидентов. На фотографиях, опубликованных на форуме Чифелл, видно, что пластиковые части вокруг нескольких контактов разъема заметно расплавились. Наиболее серьезное повреждение наблюдается на одном из силовых контактов, где пластик практически превратился в жидкость. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На данный момент точная конфигурация системы, в которой произошел инцидент, и модель видеокарты остаются неизвестными. Однако ранее большинство подобных случаев фиксировалось у владельцев NVIDIA GeForce RTX 4090. Компания Asus представила модель РОГ Экуализер несколько месяцев назад как улучшенную версию кабеля стандарта 12В-2кс6.

Производитель заявлял, что этот кабель более равномерно распределяет нагрузку между контактами, снижает температуру и обладает более высокой пропускной способностью по сравнению со стандартными решениями. Однако тесты, проведенные известным оверклокером и техноблогером Дер8ауер, выявили недостатки в конструкции РОГ Экуализер.

В своем исследовании Дер8ауер обнаружил значительные различия в распределении нагрузки между отдельными контактами кабеля. В некоторых случаях разница достигала 4 Ампер, что приводило к перегреву определенных линий питания. По его мнению, причиной может быть специальная токопроводящая перемычка, установленная в держателе кабеля, характерная для бренда ASUS.

Эта конструкция увеличивает электрическое сопротивление и препятствует равномерному распределению нагрузки. На данный момент компания Asus официально не прокомментировала опубликованные фотографии. Стоит отметить, что цена кабеля РОГ Экуализер составляет около 50 долларов, что значительно дороже стандартных кабелей питания.

AsusROG EqualizerNVIDIAВидеокартаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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