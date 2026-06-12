SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 в 27-й раз

·19·Технологии
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 в 27-й раз

12 июня компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной партией спутников системы Starlink. Старт был осуществлен с комплекса СЛК-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках миссии Starlink 10-54 на орбиту Земли было выведено 29 спутников. Все этапы полета прошли в штатном режиме согласно установленному плану. Это стало очередным важным шагом для SpaceX на пути расширения глобальной интернет-сети.

Для первой ступени с номером Б1080 этот полет стал 27-й миссией по счету. После выполнения основной задачи ступень ракеты вернулась на Землю и успешно приземлилась на автономную морскую платформу А Шортфалл оф Гравитас (АСОГ) в Атлантическом океане.

Этот успешный запуск произошел в преддверии исторического для SpaceX события — первичного публичного размещения акций (IPO). Ожидается, что этот финансовый процесс создаст основу для значительного роста состояния Elon Musk и его превращения в первого в мире триллионера.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Mistral AI может привлечь новые инвестиции с оценкой в 20 миллиардов евроMistral AI может привлечь новые инвестиции с оценкой в 20 миллиардов евроСегодня, 18:00В офисах Samsung прошли обыскиВ офисах Samsung прошли обыскиСегодня, 18:00Киоксиа ненадолго обошла Toyota и стала лидером ЯпонииКиоксиа ненадолго обошла Toyota и стала лидером ЯпонииСегодня, 17:52После дебюта акций SpaceX на платформе Robinhood зафиксирован рекордный трафикПосле дебюта акций SpaceX на платформе Robinhood зафиксирован рекордный трафикСегодня, 17:22Высокоскоростной интернет по всей России: запущено еще 16 спутниковВысокоскоростной интернет по всей России: запущено еще 16 спутниковСегодня, 17:22Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку, обвиняемую в мошенничествеGoogle подала в суд на китайскую киберпреступную группировку, обвиняемую в мошенничествеСегодня, 17:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта