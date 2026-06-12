SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 в 27-й раз

12 июня компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередной партией спутников системы Starlink. Старт был осуществлен с комплекса СЛК-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках миссии Starlink 10-54 на орбиту Земли было выведено 29 спутников. Все этапы полета прошли в штатном режиме согласно установленному плану. Это стало очередным важным шагом для SpaceX на пути расширения глобальной интернет-сети.

Для первой ступени с номером Б1080 этот полет стал 27-й миссией по счету. После выполнения основной задачи ступень ракеты вернулась на Землю и успешно приземлилась на автономную морскую платформу А Шортфалл оф Гравитас (АСОГ) в Атлантическом океане.

Этот успешный запуск произошел в преддверии исторического для SpaceX события — первичного публичного размещения акций (IPO). Ожидается, что этот финансовый процесс создаст основу для значительного роста состояния Elon Musk и его превращения в первого в мире триллионера.