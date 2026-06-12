Киоксиа ненадолго обошла Toyota и стала лидером Японии

Компания Киоксиа, один из мировых лидеров по производству NAND флеш-памяти, на торгах 12 июня обошла Toyota Мотор по рыночной капитализации, став самой дорогой компанией Японии. Это событие вошло в историю как временная смена многолетнего лидера автопрома. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным японских СМИ, в ходе торгов капитализация Киоксиа превысила 44 триллиона иен (около 300 миллиардов долларов). В то же время стоимость Toyota оценивалась примерно в 43 триллиона иен. Хотя лидерство продлилось недолго и Toyota вернула свои позиции, этот случай является важным сигналом для фондового рынка Японии.

Аналитики связывают стремительный рост акций Киоксиа с продолжающимся бумом вокруг технологий AI. Развитие АИ-сервисов, таких как ChatGPT, облачных платформ и крупных дата-центров резко повышает спрос на устройства памяти, что стало большим источником дохода для производителей НАНД-накопителей.

Компания Киоксиа была образована в 2018 году в результате выделения бизнеса по производству памяти из состава Тошиба. Стоит отметить, что рост технологического сектора наблюдается по всему миру — ранее производитель литографического оборудования ASML также стал самым дорогим брендом Европы.