На экране Google Pixel 9 появилась зеленая полоса

·35·Технологии
На экране Google Pixel 9 появилась зеленая полоса

Владелец смартфона Google Pixel 9 под ником Голд_Блаксмит_7678 на форуме Reddit сообщил о неожиданной проблеме, возникшей после установки очередного обновления безопасности. По словам пользователя, после обновления ПО на дисплее устройства появилась характерная зеленая полоса, проходящая через весь экран. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Подобные дефекты не являются чем-то новым для пользователей смартфонов Google Pixel, однако на этот раз реакция компании удивила многих. Служба поддержки Google, сославшись на истечение гарантийного срока смартфона, предложила пользователю платный ремонт за 400 долларов или скидку 20 процентов на покупку нового устройства.

Владелец смартфона категорически не согласился с этим решением. Он подчеркнул, что Google Pixel 9 не подвергался механическим повреждениям, не падал и не контактировал с водой. Он попытался доказать, что проблема возникла именно сразу после обновления системы.

После неоднократных обращений и широкого обсуждения ситуации в социальных сетях, Google была вынуждена изменить свою позицию. Компания пересмотрела ситуацию и согласилась бесплатно заменить устройство в рамках «программы поддержки в порядке исключения».

GooglePixel 9СмартфонТехнологииДисплей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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