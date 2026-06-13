Ярлык «AI слоп» стал инструментом цифрового отторжения

Анализ онлайн-дискуссий на Reddit и Хакер Невс показывает резкий рост обвинений в использовании AI для генерации текстов. Исследователи изучили около 25 миллионов комментариев за период с 2023 по 2026 год и обнаружили многократное увеличение использования термина «AI слоп» (мусорный АИ-контент). Этот термин становится не инструментом технической проверки, а универсальным ярлыком для дискредитации неугодных сообщений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно основным выводам исследования, обвинения в низкокачественном АИ-контенте слабо связаны с объективными признаками текста. Вместо того чтобы определять, был ли текст действительно написан ChatGPT или другими языковыми моделями, пользователи используют этот термин как инструмент социальной изоляции. Слишком формальные, чрезмерно структурированные или «слишком правильные» для онлайн-общения тексты часто безосновательно подвергаются сомнению.

Ученые также обратили внимание на феномен «эпистемической несправедливости». В этой ситуации автора обвиняют в использовании AI из-за его стилистических особенностей, обесценивая его мнение. На платформах с технической аудиторией, таких как Хакер Невс, подобные обвинения встречаются чаще, так как там нормы осторожности по отношению к АИ-контенту сформировались раньше. На Reddit этот процесс носит более массовый характер.

В результате граница между человеческим и машинным текстом становится не только техническим, но и социальным вопросом. Ярлык «AI слоп» превратился в механизм защиты групповой идентичности и отторжения «чужаков». Это приводит к отторжению даже качественных текстов, если они кажутся подозрительно формальными, и снижению уровня доверия в онлайн-общении.