Ярлык «AI слоп» стал инструментом цифрового отторжения

·26·Технологии
Ярлык «AI слоп» стал инструментом цифрового отторжения

Анализ онлайн-дискуссий на Reddit и Хакер Невс показывает резкий рост обвинений в использовании AI для генерации текстов. Исследователи изучили около 25 миллионов комментариев за период с 2023 по 2026 год и обнаружили многократное увеличение использования термина «AI слоп» (мусорный АИ-контент). Этот термин становится не инструментом технической проверки, а универсальным ярлыком для дискредитации неугодных сообщений. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно основным выводам исследования, обвинения в низкокачественном АИ-контенте слабо связаны с объективными признаками текста. Вместо того чтобы определять, был ли текст действительно написан ChatGPT или другими языковыми моделями, пользователи используют этот термин как инструмент социальной изоляции. Слишком формальные, чрезмерно структурированные или «слишком правильные» для онлайн-общения тексты часто безосновательно подвергаются сомнению.

Ученые также обратили внимание на феномен «эпистемической несправедливости». В этой ситуации автора обвиняют в использовании AI из-за его стилистических особенностей, обесценивая его мнение. На платформах с технической аудиторией, таких как Хакер Невс, подобные обвинения встречаются чаще, так как там нормы осторожности по отношению к АИ-контенту сформировались раньше. На Reddit этот процесс носит более массовый характер.

В результате граница между человеческим и машинным текстом становится не только техническим, но и социальным вопросом. Ярлык «AI слоп» превратился в механизм защиты групповой идентичности и отторжения «чужаков». Это приводит к отторжению даже качественных текстов, если они кажутся подозрительно формальными, и снижению уровня доверия в онлайн-общении.

Искусственный ИнтеллектChatGPTRedditHacker NewsЦифровая Этика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Китае запретили ГаН-чипы компании ИнфинеонВ Китае запретили ГаН-чипы компании ИнфинеонСегодня, 06:28Google ТВ теперь понимает естественные голосовые команды с помощью GeminiGoogle ТВ теперь понимает естественные голосовые команды с помощью GeminiСегодня, 06:22Как сварщик SpaceX стал миллионером: история Хуана ЭрнандесаКак сварщик SpaceX стал миллионером: история Хуана ЭрнандесаСегодня, 05:56Samsung выпустила обновление One UI 8.5 для всех устройств GalaxySamsung выпустила обновление One UI 8.5 для всех устройств GalaxyСегодня, 05:52Удар по монополии Китая: в США запущен крупнейший завод солнечных панелейУдар по монополии Китая: в США запущен крупнейший завод солнечных панелейСегодня, 04:56Andrew Yang: Следующая большая возможность для стартапов заключается в снижении стоимости жизниAndrew Yang: Следующая большая возможность для стартапов заключается в снижении стоимости жизниСегодня, 04:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта