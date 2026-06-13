Новый динамик под подушку помогает в борьбе с бессонницей

Для тех, кто страдает от хронической бессонницы, как и многие другие люди, прослушивание перед сном подкастов или успокаивающих звуков, таких как шум дождя, приносит большую пользу. Однако сон в наушниках может вызывать дискомфорт, а использование громких динамиков — мешать окружающим. Новое устройство Пеаке Дуо от компании Джабис было разработано именно как решение этой проблемы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает ресурс.

Пеаке Дуо — это ультратонкий динамик, помещаемый под подушку, который работает на основе технологии костной проводимости (боне кондуктион). Эта технология передает вибрации непосредственно во внутреннее ухо, гарантируя, что звук слышит только пользователь. Устройство настолько тонкое, что оно практически не ощущается под подушкой и не вызывает дискомфорта во время сна.

Устройство оснащено специальной микро СД картой, на которую предварительно записаны четыре часа успокаивающих звуков природы — шум мягких волн, дождя и ветра. Также имеется возможность подключения к смартфону через Bluetooth для прослушивания любого аудиоконтента. Заряда аккумулятора хватает на десять ночей при использовании по одному часу в день, что избавляет от необходимости частой подзарядки.

Стоит отметить, что этот гаджет может плохо работать с толстыми подушками из «меморй фоам» (с эффектом памяти), так как плотный материал блокирует звуковые вибрации. С обычными хлопковыми или более тонкими подушками звук слышен очень четко. Складная конструкция и специальный чехол для путешествий делают его удобным для того, чтобы брать с собой.

В настоящее время Пеаке Дуо выпущен в продажу по цене 59.99 долларов в двух цветах. Также пользователи могут менять магнитные рамки устройства по своему усмотрению или наносить на них свои имена. Хотя этот гаджет не лечит бессонницу полностью, он может стать практичным и доступным решением для достижения спокойного и качественного сна.