Адаптер Corsair GPU Повер Бридге расплавился и повредил GeForce RTX 4090

Разъемы питания 12ВХПВР и 12В-2кс6 на видеокартах продолжают плавиться не только при использовании стандартных кабелей, но и при подключении через специальные адаптеры, разработанные именно для предотвращения подобных проблем. Пользователь Reddit под ником Дрй-Релатионшип5158 сообщил о неприятном инциденте с брендовым адаптером Corsair GPU Повер Бридге. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Corsair GPU Повер Бридге — это 180-градусный угловой адаптер, предназначенный для видеокарт с поддержкой стандарта PCIe 5.0. Производитель заявлял, что устройство должно снижать механическую нагрузку на разъем видеокарты и обеспечивать высокую термостойкость. Устройство заявлено как способное выдерживать силу тока до 55 А и высокие температуры.

По словам владельца системы, проблема возникла сразу после запуска игры: компьютер завис и автоматически перезагрузился. При разборке системы выяснилось, что верхний ряд контактов адаптера расплавился и повредил разъем питания видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 Фундерс Эдитион.

Ситуацию осложняет то, что гарантийный срок на адаптер Corsair уже истек, однако RTX 4090 все еще находится на официальной гарантии. В настоящее время служба поддержки Nvidia приняла видеокарту для диагностики, но окончательное решение о ремонте или замене еще не принято.

Напомним, что в Европе стоимость Corsair GPU Повер Бридге составляет около 25 евро. Ранее аналогичный случай произошел с дорогим кабелем питания Asus РОГ Экуализер — он также расплавился вместо того, чтобы защитить видеокарту.