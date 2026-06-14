КПМГ отозвала отчет об AI из-за ошибок

·18·Технологии
КПМГ отозвала отчет об AI из-за ошибок

Компания по оказанию профессиональных услуг КПМГ удалила свой отчет под названием «Переосмысление совершенства в эпоху Агентик AI». Причиной стали возражения ряда организаций относительно недостоверности данных, приведенных в отчете. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Исследовательская группа ГПТЗеро обнаружила множество неточностей в этом документе, опубликованном в октябре 2025 года. Согласно данным Финанкиал Тимес, ошибки возникли в результате «галлюцинаций» AI. Иными словами, консалтинговая компания, по-видимому, использовала AI при подготовке отчета об AI.

Такие организации, как UBS, Национальная служба здравоохранения Великобритании (НХС), Швейцарские федеральные железные дороги и Транспорт фор Лондон, подтвердили, что данные в отчете были неверными или вводящими в заблуждение. Представитель КПМГ сообщил, что в настоящее время проводится внутреннее расследование, а отчет был удален с сайта.

«Мы требуем, чтобы все наши сотрудники следовали инструкциям по ответственному использованию AI, включая обеспечение человеческого контроля для проверки контента и независимых источников», — добавил представитель компании.

Напомним, что в прошлом месяце компания ЭЙ также отозвала свой отчет о программах лояльности. Тогда в документе также были обнаружены фальшивые комментарии и данные, сгенерированные AI.

KPMGИскусственный ИнтеллектGPTZeroТехнологииГаллюцинация
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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