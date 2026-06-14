Meta вынуждена продать стартап Манус за 2 миллиарда долларов по требованию Пекина

Корпорация Meta начала процесс расторжения сделки по приобретению ИИ-стартапа Манус на сумму 2 миллиарда долларов, чтобы выполнить требование правительства Китая, обоснованное соображениями национальной безопасности. Это решение демонстрирует жесткую позицию Пекина в отношении контроля над стратегическими технологиями и меняет судьбу одной из крупнейших сделок на мировом технологическом рынке. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания Bloomberg, Meta уже разорвала операционные связи со стартапом Манус и прекратила обмен данными. Сотрудники компании лишены доступа к использованию инструментов Манус во внутренних проектах. Эти шаги оцениваются как наиболее конкретные действия по выполнению приказа о дивестиции (принудительной продаже активов), изданного Пекином два месяца назад.

Борьба Пекина за технологический суверенитет

Стартап Манус известен своими агентскими системами ИИ и изначально был основан в Китае как компания Буттерфлй Эффект. Хотя позже стартап перевез своих сотрудников в Сингапур и в декабре заключил сделку с Meta на 2 миллиарда долларов, китайские регуляторы признали это соглашение противоречащим правилам экспорта технологий и иностранных инвестиций.

Сложность ситуации заключается в том, что правительство Китая не только остановило эту сделку, но и ужесточило ограничения на выезд за границу для исследователей и руководителей частного сектора. Теперь отраслевые специалисты обязаны получать специальное разрешение от правительства перед поездкой за рубеж. Подобные меры свидетельствуют о намерении Пекина взять под полный контроль стратегически важную сферу ИИ.

Планы на будущее и вопросы инвестиций

В настоящее время основатели Манус ведут переговоры о привлечении около 1 миллиарда долларов от внешних инвесторов для выхода из состава Meta и восстановления независимости. Согласно плану, стартап может быть реорганизован в форме китайского совместного предприятия и в будущем разместить свои акции на Гонконгской фондовой бирже (IPO). В текущем году многие китайские ИИ-стартапы, такие как МиниМакс и Жипу, выбрали именно этот путь.

Согласно информации ВСДж, реакция инвесторов в этом процессе неоднозначна:

Венчурный фонд Бенчмарк из Калифорнии уже получил средства от сделки;

Азиатские инвесторы, такие как Тенкент, ХСГ и ЖенФунд, выразили готовность сотрудничать в процессе расторжения сделки;

Политики, такие как сенатор США Джохн Корнйн, ставят под сомнение безопасность утечки американского капитала в фирмы, связанные с Китаем.

Meta и Манус пока воздерживаются от официальных комментариев по данной ситуации. Однако, несмотря на разрыв связей с Meta, Манус продолжает развивать свои продукты. Недавно стартап объявил о запуске новых интеграций с платформами Симиларвеб и Shopify. Это событие еще раз доказало, насколько сложным и рискованным является приобретение активов, связанных с Китаем, для мировых технологических гигантов.