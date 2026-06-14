Elon Musk стал первым в мире триллионером: IPO SpaceX изменило рынок

·51·Технологии
Elon Musk стал первым в мире триллионером: IPO SpaceX изменило рынок

В мире космических технологий и искусственного интеллекта произошло историческое событие: компания SpaceX провела IPO, осуществив крупнейшее публичное размещение в истории. Этот шаг не только укрепил авторитет компании, но и сделал её основателя Elon Musk первым в мире триллионером. Как сообщает издание TechCrunch, это событие знаменует начало новой эры на финансовых рынках. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Хотя SpaceX занимается космическими исследованиями, в последнее время компания делает особый акцент на своем ценном бизнесе в области искусственного интеллекта (AI). По мнению экспертов, именно потенциал в сфере AI стал одним из ключевых факторов, привлекших инвесторов. Вслед за этим успехом другие крупные АИ-лаборатории, такие как OpenAI и Anthropic, также планируют в ближайшее время выйти на биржу.

Эра МАНГОС: список технологических гигантов обновляется

На протяжении многих лет на финансовом рынке доминировали компании, известные под аббревиатурой ФААНГ (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Однако с подъемом SpaceX и компаний в сфере искусственного интеллекта это понятие уступает место термину МАНГОС. В новый список входят Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI и SpaceX.

Это изменение показывает, что рынок инвестирует больше в глубокие технологии (диптеч) и лаборатории искусственного интеллекта, чем в социальные сети и развлекательные сервисы. Например, стриминговые сервисы, такие как Netflix, уступают место инновационным стартапам, планирующим строительство центров обработки данных в космосе.

Успех SpaceX служит «путеводной звездой» и для других стартапов. В настоящее время многие новые компании начали привлекать инвестиции для концепции орбитальных центров обработки данных, популяризированной SpaceX. Это вызывает своеобразную цепную реакцию на рынке и укрепляет доверие инвесторов к космической экономике.

Единоличный контроль и рыночные риски

В то же время аналитики обеспокоены концентрацией столь огромных финансовых ресурсов и контроля в руках одного человека. Как отмечают эксперты, такие как Сеан О’Кейн, несмотря на то, что SpaceX стала публичной компанией, она по-прежнему жестко контролируется одним лицом — Elon Musk. Ожидается, что эта ситуация станет своеобразным испытанием для стандартов управления публичными компаниями.

Для любителей технологий в Узбекистане эти новости также имеют значение. Столь высокий интерес к AI и космическим технологиям на мировом рынке в будущем определит направление развития и местных стартапов. Рост биржевой стоимости таких гигантов, как NVIDIA и OpenAI, косвенно способствует удешевлению и популяризации этих технологий во всем мире.

В заключение можно сказать, что летний сезон текущего года обещает быть крайне жарким для финансового рынка. Компания Anthropic уже подала конфиденциальные документы для IPO, и OpenAI следует по тому же пути. Вскоре мы можем стать свидетелями кардинальных изменений в списке самых богатых людей мира и самых дорогих компаний.

SpaceXElon MuskOpenAIИскусственный ИнтеллектIPO
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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