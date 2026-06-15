Стартап Орбио привлек 21 миллион долларов для найма сотрудников в сфере услуг

Технологии искусственного интеллекта начинают революционные изменения не только в управлении офисными сотрудниками, но и в работе «фронтлайн»-персонала в сфере услуг. Стартап Орбио, основанный Сержи Бастардасом, имеющим десятилетний опыт работы в таких крупных компаниях, как Amazon и Колвин, вышел на новый уровень в этом направлении. Компания объявила о привлечении 21 миллиона долларов в раунде инвестиций под руководством Давн Капитал. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Проект Орбио специализируется на автоматизации процессов найма и адаптации (онбоардинг) работников, занятых в таких сферах, как розничная торговля, логистика и здравоохранение, у которых зачастую нет даже корпоративной электронной почты. В своей работе стартап использует специализированных АИ-агентов, что значительно снижает бюрократию в управлении человеческими ресурсами.

АИ-агенты: Мариа, Даниел и Клаире

На платформе Орбио работают цифровые агенты с именами Мариа, Даниел и Клаире. Эти агенты — не просто программное обеспечение, а интеллектуальные системы, которые проводят собеседования с кандидатами, оценивают их навыки и осуществляют ежедневный мониторинг после приема на работу. По имеющимся данным, с помощью этой системы количество кандидатов, принятых на работу в таких компаниях, как Те Степпинг Стонес Груп, увеличилось на 20 процентов.

Уникальность этих агентов заключается в том, что они обмениваются данными друг с другом. Например, анализируются причины увольнения сотрудника, и в следующий раз вносятся изменения в критерии отбора кандидатов. Это способствует обеспечению стабильности в отраслях с высокой текучестью кадров.

Конец старым методам

По словам Сержи Бастардаса, их главный конкурент — не другие стартапы, а устаревшие системы управления, которые до сих пор работают через таблицы Экскел и телефонные звонки. В настоящее время услугами Орбио пользуются такие крупные корпорации, как Поке, а также ЮМ! Брандс, владеющая брендами Пизза Хут, Тако Белл и КФК.

Привлеченные 21 миллион долларов будут направлены на создание большего количества АИ-агентов и совершенствование программного обеспечения. Сегодня в мире в сфере услуг работают 2,7 миллиарда человек, и основатель Орбио подчеркивает, что для этого слоя населения «эра искусственного интеллекта» только начинается.

По данным иксбт.ком, к настоящему времени компания смогла привлечь в общей сложности 26 миллионов долларов инвестиций. Ожидается, что подобные технологии придут и на рынок Узбекистана, так как в стране стремительно развиваются сети общественного питания и логистики, а потребность в автоматизации управления кадрами растет.