Создан робот для сбора космического мусора на орбите

·12·Технологии
Создан робот для сбора космического мусора на орбите

В США был разработан робот под названием РЭАКЧ для сбора космического мусора на орбите. Это устройство, напоминающее осьминога, способно захватывать вышедшие из строя спутники и другие обломки с помощью специальных гибких манипуляторов.

Робот направляет мусор в плотные слои атмосферы Земли. В результате обломки сгорают при входе в атмосферу, что сокращает количество опасных объектов на орбите. Это повышает безопасность действующих спутников и будущих космических миссий.

Прототип РЭАКЧ проходит испытания на Международной космической станции с 2024 года. Специалисты отмечают наличие миллионов мелких и тысяч крупных фрагментов космического мусора на орбите Земли и планируют начать практическое использование робота в 2027 году. Эта технология считается важным шагом в борьбе с проблемой космического мусора.

Искусственный спутник в космосе'iy yo‘ldosh va robotning texnik qismlari.

КосмосРобототехникаREACCHТехнологииЭкология
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