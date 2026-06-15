Для пользователей Google Эарт запущен бесплатный режим авиасимулятора

·23·Технологии
Для пользователей Google Эарт запущен бесплатный режим авиасимулятора

Компания Google представила интересное обновление для своего популярного сервиса Google Эарт. Теперь пользователи могут совершать виртуальные полеты по всему миру с помощью специального режима авиасимулятора. Эта функция дает возможность наблюдать за любой точкой планеты с высоты птичьего полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На данный момент авиасимулятор работает в экспериментальном режиме, поэтому имеет определенные технические ограничения. Разработчики отмечают, что новая функция пока доступна только в веб-версии Google Эарт и еще не полностью внедрена в мобильные приложения. Это позволяет пользователям летать прямо через браузер без установки дополнительного программного обеспечения.

Особенность авиасимулятора заключается в том, что он разработан для полного погружения пользователя в процесс полета. Однако, по данным издания иксбт.ком, физика полета в нем значительно упрощена. То есть этот режим предназначен не для высокоточных аэродинамических тренировок, а скорее для ознакомительных и развлекательных целей.

Технические возможности и ограничения

Во время полета трехмерные (3Д) здания и изображения высокого разрешения на платформе Google Эарт загружаются динамически. Это позволяет пользователю детально рассматривать крупные мегаполисы и природные ландшафты мира в режиме реального времени. Следует помнить, что визуальное качество напрямую зависит от скорости интернета.

Разработчики предупреждают, что при полетах на экстремальных скоростях или при низкой пропускной способности интернета возможны временные задержки в загрузке изображений. Это может немного повлиять на впечатления от полета. Тем не менее, бесплатный доступ к сервису и обширная база карт делают его привлекательным для многих пользователей.

Чтобы запустить авиасимулятор, достаточно зайти на веб-сайт Google Эарт и выбрать соответствующий режим в настройках. Пользователи могут начинать полеты из разных точек и отправляться в виртуальное путешествие по миру. Это обновление является частью стратегии Google по превращению географических данных не только в источник информации, но и в интерактивный развлекательный инструмент.

GoogleGoogle EarthТехнологииАвиасимуляторИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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