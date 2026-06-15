Для пользователей Google Эарт запущен бесплатный режим авиасимулятора

Компания Google представила интересное обновление для своего популярного сервиса Google Эарт. Теперь пользователи могут совершать виртуальные полеты по всему миру с помощью специального режима авиасимулятора. Эта функция дает возможность наблюдать за любой точкой планеты с высоты птичьего полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На данный момент авиасимулятор работает в экспериментальном режиме, поэтому имеет определенные технические ограничения. Разработчики отмечают, что новая функция пока доступна только в веб-версии Google Эарт и еще не полностью внедрена в мобильные приложения. Это позволяет пользователям летать прямо через браузер без установки дополнительного программного обеспечения.

Особенность авиасимулятора заключается в том, что он разработан для полного погружения пользователя в процесс полета. Однако, по данным издания иксбт.ком, физика полета в нем значительно упрощена. То есть этот режим предназначен не для высокоточных аэродинамических тренировок, а скорее для ознакомительных и развлекательных целей.

Технические возможности и ограничения

Во время полета трехмерные (3Д) здания и изображения высокого разрешения на платформе Google Эарт загружаются динамически. Это позволяет пользователю детально рассматривать крупные мегаполисы и природные ландшафты мира в режиме реального времени. Следует помнить, что визуальное качество напрямую зависит от скорости интернета.

Разработчики предупреждают, что при полетах на экстремальных скоростях или при низкой пропускной способности интернета возможны временные задержки в загрузке изображений. Это может немного повлиять на впечатления от полета. Тем не менее, бесплатный доступ к сервису и обширная база карт делают его привлекательным для многих пользователей.

Чтобы запустить авиасимулятор, достаточно зайти на веб-сайт Google Эарт и выбрать соответствующий режим в настройках. Пользователи могут начинать полеты из разных точек и отправляться в виртуальное путешествие по миру. Это обновление является частью стратегии Google по превращению географических данных не только в источник информации, но и в интерактивный развлекательный инструмент.