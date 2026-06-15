Революция в космосе: спутник впервые научился самостоятельно искать объекты

В сфере космических технологий произошел исторический прорыв: спутник наблюдения за Землей смог самостоятельно, без вмешательства человека, обнаруживать объекты, которые он искал. Этот эксперимент, проведенный в апреле, стал первым случаем использования визуально-лингвистической модели (ВЛМ) на орбите. Ожидается, что это открытие кардинально изменит возможности космических датчиков и выведет их эффективность на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Обычно спутники передают на Землю огромные объемы необработанных данных, где аналитики изучают изображения с помощью специальных алгоритмов или непосредственно человеческого глаза. Однако на аппарате Ям-9, построенном компанией Лофт Орбитал, было запущено программное обеспечение, созданное специалистами NASA Джет Пропулсион Лабораторй (ДжПЛ). Эта система смогла самостоятельно выделять интересующие области на основе запросов на естественном человеческом языке.

Технология Google DeepMind на службе космоса

В основе этого успеха лежит модель Гемма 3, разработанная Google DeepMind. Эта визуально-лингвистическая модель была специально адаптирована для работы на устройствах с ограниченными техническими возможностями, то есть вдали от центров обработки данных. Модели ВЛМ объединяют текстовую логику со способностью анализировать изображения. Например, когда исследователи просили модель найти области, где природа граничит с инфраструктурой человека, или сооружения вокруг железнодорожных узлов, искусственный интеллект успешно справлялся с этой задачей.

Эта демонстрация важна по двум причинам. В краткосрочной перспективе это делает космические датчики более полезными, так как спутник сортирует данные прямо на орбите и отправляет на Землю только самые важные. Это значительно снижает поток огромных данных, ложащийся на плечи аналитиков. В долгосрочной перспективе это доказывает, что в космосе можно создать масштабную инфраструктуру искусственного интеллекта.

Возможность постоянного контроля и общения

Как сообщил изданию TechCrunch представитель Лофт Орбитал Пол Лассер, эта технология открывает путь к созданию системы «постоянного дежурства» в космосе. Теперь можно дать спутнику простую команду: «Следи за этой границей и сообщи, если заметишь подозрительную активность», и общаться с ним. Это совершенно новый уровень в вопросах безопасности и мониторинга.

Спутник Ям-9 был запущен на орбиту осенью 2025 года и служит своего рода испытательным полигоном для проектов компании в области искусственного интеллекта. На борту устройства установлен один из самых передовых чипов для космических вычислений — NVIDIA Джетсон Орин АГКс GPU. Инженерам NASA ДжПЛ удалось значительно упростить модель Гемма 3 для работы в условиях ограниченной памяти и ресурсов.

В настоящее время другие крупные компании также активно работают в этом направлении. Например, Планет Лабс использует чипы NVIDIA на своих спутниках для обнаружения простых объектов и планирует внедрять более сложные модели ВЛМ в будущем. Kepler Коммуникатионс также работает над увеличением вычислительных мощностей в космосе. Цель — создать группировку из 50–100 умных спутников, охватывающих всю поверхность Земли в режиме реального времени.