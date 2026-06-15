Индийский стартап Sarvam привлек 234 млн долларов и стал «единорогом»

Индийский AI-стартап Sarvam, базирующийся в Бангалоре, привлек 234 млн долларов в новом раунде финансирования, в результате чего общая рыночная стоимость компании достигла 1,5 млрд долларов. Этот успех сделал компанию новейшим «единорогом» в сфере искусственного интеллекта в Индии. Данный инвестиционный раунд прошел на фоне стремления государств и крупных корпораций по всему миру установить контроль над критически важными технологиями и вычислительной инфраструктурой. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Основную роль среди инвесторов сыграла компания HCLTech, дочернее предприятие конгломерата HCL Group, которая направила в проект 150 млн долларов. Также в этом раунде приняли участие такие авторитетные венчурные фонды, как Bessemer Venture Partners, Khosla Ventures и Peak XV Partners. В итоге Sarvam планирует собрать в общей сложности 300 млн долларов в рамках раунда финансирования серии B.

Суверенный искусственный интеллект и национальные интересы

За этими крупными инвестициями стоит не только коммерческая выгода, но и концепция «суверенного искусственного интеллекта». Как и многие другие страны, Индия стремится снизить зависимость от передовых моделей и вычислительных мощностей, которые их приводят в действие. Sarvam специализируется именно на разработке моделей, адаптированных под местные языки и специфические потребности Индии.

В настоящее время продукты компании используются в таких стратегических областях, как банковское дело, страхование, государственные услуги и даже оборона. Партнерство с HCLTech открывает перед Sarvam огромные возможности: стартап планирует расширить свое присутствие на рынке, объединив свои интеллектуальные модели с обширной клиентской базой, инженерными ресурсами и программными активами HCLTech.

Глобальная конкуренция и геополитические ограничения

По данным ixbt.com, хотя Индия является вторым по величине рынком после США для таких гигантов, как OpenAI и Anthropic, количество компаний в стране, создающих собственные сильные фундаментальные модели, можно пересчитать по пальцам. Из-за высоких затрат на вычисления и ограниченного доступа к капиталу индийские стартапы сталкиваются с трудностями в борьбе с богатыми конкурентами из США и Китая.

Недавнее решение компании Anthropic закрыть доступ к своим новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5 для иностранцев по требованию правительства США еще раз подтвердило геополитические риски в этой области. Подобные ограничения демонстрируют, насколько важно развивать локальные и независимые технологии. Проекты вроде Sarvam призваны заполнить именно этот пробел.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование исследований в области агентного AI, программирования и кибербезопасности. Кроме того, компания намерена расширить свою вычислительную инфраструктуру и увеличить масштабы внедрения технологий в различных отраслях промышленности.