Компания Galactic Energy раскрыла причины катастрофы ракеты Ceres-2

Китайская частная космическая компания Galactic Energy завершила техническое расследование неудачного запуска ракеты-носителя Ceres-2 (YY1). Специалисты компании определили причины неисправности двигателя первой ступени и разработали четкие планы по предотвращению подобных ошибок в будущих миссиях. Об этом сообщает Ixbt.com.

Напомним, что 17 января этого года ракета Ceres-2, запущенная с космодрома Сююань, вскоре после старта потерпела технический сбой. После подъема в воздух из-за неожиданной аномалии ракета потеряла высоту и упала вблизи стартовой площадки. В результате инцидента все коммерческие спутники на борту были полностью уничтожены.

Причины неисправности и проведенный анализ

по данным ixbt.com, специальная рабочая группа, созданная Galactic Energy, детально изучила причины катастрофы. На техническом совещании было объявлено, что механизм выхода из строя двигателя первой ступени полностью понят, и в лабораторных условиях удалось воспроизвести данную ошибку.

Анализ показал, что проблема связана с конкретным техническим дефектом, который напрямую повлиял на устойчивость ракеты. Инженеры компании разработали усовершенствованные меры по устранению неисправности и протестировали их эффективность. Это позволит значительно повысить уровень безопасности в последующих полетах.

Уроки для частной космонавтики

Представители Galactic Energy подчеркивают, что полученный горький опыт стал важным уроком для компании. В частной космической индустрии каждая неудача рассматривается как возможность для дальнейшего совершенствования технологий. Компания обещает минимизировать все риски при следующих запусках.

В настоящее время компания не намерена останавливать проект Ceres-2, напротив, она готовится к новым полетам, устранив выявленные недостатки. Частный космический сектор Китая в последние годы стремительно развивается, и такие стартапы, как Galactic Energy, стремятся укрепить свои позиции на глобальном рынке.

Данное происшествие случилось в период усиления конкуренции на рынке доставки коммерческих спутников. Тем не менее, открытое и прозрачное расследование компании оценивается как важный шаг, направленный на сохранение доверия инвесторов и партнеров.