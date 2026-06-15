Компания Meta представила новую функцию AI Моде для Facebook

Гигант социальных сетей Meta внедряет ряд инновационных функций в платформу Facebook, чтобы укрепить свои позиции в гонке искусственного интеллекта. Главным из обновлений, объявленных в понедельник, стал «AI Моде», призванный коренным образом изменить способ поиска информации и взаимодействия с контентом. Эта технология с помощью Meta AI анализирует данные из открытых постов, групп и видео Рилс, чтобы подготовить точный ответ на запрос пользователя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным иксбт.ком, AI Моде избавляет от необходимости перелистывать страницы с традиционными результатами поиска. Теперь пользователи могут задавать вопросы на обычном разговорном языке и получать обобщенный ответ на основе обсуждений на платформе. Это логическое продолжение функции «Аск» в приложении Форум, представленной Meta в прошлом месяце. Приложение Форум разработано в стиле Reddit и также использует живое общение из групп Facebook.

Достоверность и безопасность данных

Внедрение новой системы вызывает у специалистов вопросы относительно точности информации. Поскольку AI делает выводы не из официальных источников, а из мнений и постов обычных пользователей, существует риск распространения неверных или устаревших данных. Похожая проблема ранее наблюдалась и в системе АИ-поиска Google, основанной на данных Reddit.

Не ограничиваясь только поиском, Meta расширила инструменты визуального редактирования для пользователей. Теперь пользователи Facebook могут с помощью AI за несколько секунд изменить одежду, прическу и аксессуары на своих фотографиях. Например, любители спорта получили возможность виртуально «примерить» форму своих любимых команд с помощью кнопки «AI Эдит» в разделе Сторй.

Новые возможности для создателей контента

Meta также запустила специального АИ-помощника для авторов (креаторов) на платформе. Этот инструмент анализирует контент автора и активность аудитории, рекомендуя оптимальное время для публикации постов, а также обобщает основные мысли в комментариях. Ранее, в феврале и марте, компания представила функции автоматических ответов для Маркетплаке и «оживления» фотографий в профиле.

За этой стратегией компании стоит цель не только увеличить время пребывания пользователей на платформе, но и диверсифицировать источники дохода. Недавно Meta объявила о глобальных планах подписки для Facebook, Instagram и WhatsApp стоимостью от 3,99 долларов в месяц. Ожидается, что в будущем будут введены отдельные платные уровни подписки для доступа к более сложным возможностям искусственного интеллекта.