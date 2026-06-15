Компания Meta представила новую функцию AI Моде для Facebook

·36·Технологии
Компания Meta представила новую функцию AI Моде для Facebook

Гигант социальных сетей Meta внедряет ряд инновационных функций в платформу Facebook, чтобы укрепить свои позиции в гонке искусственного интеллекта. Главным из обновлений, объявленных в понедельник, стал «AI Моде», призванный коренным образом изменить способ поиска информации и взаимодействия с контентом. Эта технология с помощью Meta AI анализирует данные из открытых постов, групп и видео Рилс, чтобы подготовить точный ответ на запрос пользователя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным иксбт.ком, AI Моде избавляет от необходимости перелистывать страницы с традиционными результатами поиска. Теперь пользователи могут задавать вопросы на обычном разговорном языке и получать обобщенный ответ на основе обсуждений на платформе. Это логическое продолжение функции «Аск» в приложении Форум, представленной Meta в прошлом месяце. Приложение Форум разработано в стиле Reddit и также использует живое общение из групп Facebook.

Достоверность и безопасность данных

Внедрение новой системы вызывает у специалистов вопросы относительно точности информации. Поскольку AI делает выводы не из официальных источников, а из мнений и постов обычных пользователей, существует риск распространения неверных или устаревших данных. Похожая проблема ранее наблюдалась и в системе АИ-поиска Google, основанной на данных Reddit.

Не ограничиваясь только поиском, Meta расширила инструменты визуального редактирования для пользователей. Теперь пользователи Facebook могут с помощью AI за несколько секунд изменить одежду, прическу и аксессуары на своих фотографиях. Например, любители спорта получили возможность виртуально «примерить» форму своих любимых команд с помощью кнопки «AI Эдит» в разделе Сторй.

Новые возможности для создателей контента

Meta также запустила специального АИ-помощника для авторов (креаторов) на платформе. Этот инструмент анализирует контент автора и активность аудитории, рекомендуя оптимальное время для публикации постов, а также обобщает основные мысли в комментариях. Ранее, в феврале и марте, компания представила функции автоматических ответов для Маркетплаке и «оживления» фотографий в профиле.

За этой стратегией компании стоит цель не только увеличить время пребывания пользователей на платформе, но и диверсифицировать источники дохода. Недавно Meta объявила о глобальных планах подписки для Facebook, Instagram и WhatsApp стоимостью от 3,99 долларов в месяц. Ожидается, что в будущем будут введены отдельные платные уровни подписки для доступа к более сложным возможностям искусственного интеллекта.

MetaFacebookAI ModeИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX провела историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионером в миреSpaceX провела историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионером в миреВчера, 18:56AMD представила неожиданные новинки: в линейках Ryzen 3000 и 4000 появились новые моделиAMD представила неожиданные новинки: в линейках Ryzen 3000 и 4000 появились новые моделиВчера, 18:24В мире усиливается волна запретов социальных сетей для детейВ мире усиливается волна запретов социальных сетей для детейВчера, 17:59Ученые смогли «увидеть» мощнейшую солнечную вспышку до ее началаУченые смогли «увидеть» мощнейшую солнечную вспышку до ее началаВчера, 17:54Революция в нефтяной промышленности: в России разработана технология непрерывного буренияРеволюция в нефтяной промышленности: в России разработана технология непрерывного буренияВчера, 16:56Связь с космосом ускорится: создаются спутники Луч-5ВМСвязь с космосом ускорится: создаются спутники Луч-5ВМВчера, 16:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус