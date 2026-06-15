SpaceX провела историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионером в мире

·83·Технологии
SpaceX провела историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионером в мире

Компания SpaceX, совершившая революцию в области космических технологий, наконец вышла на фондовый рынок и открыла новую страницу в истории мировой экономики со своим первым публичным предложением (IPO). Компания выставила на продажу 555,6 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку, привлев в общей сложности 75 миллиардов долларов. Этот показатель сделал IPO SpaceX крупнейшим публичным размещением в истории, а основатель компании Илон Маск официально обрел статус первого триллионера в мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По сообщению издания TechCrunch, акции компании продемонстрировали резкий рост сразу после начала торгов на бирже Nasdaq. Если 12 июня торги начались с 150 долларов, то к середине дня стоимость акций выросла на 30%. По итогам торгов ценные бумаги SpaceX закрепились на уровне 160,95 доллара, зафиксировав рост на 19% за один день. Столь высокий интерес инвесторов объясняется успехом спутниковой сети Starlink и проектов многоразовых ракет.

Ажиотаж на рынке и финансовые результаты

Спрос на акции SpaceX был настолько высок, что торговая платформа Robinhood сообщила о рекордном уровне трафика в своей истории. Финансовые аналитики отмечают, что от этого процесса выиграл не только Илон Маск, но и крупные инвестиционные банки. В частности, такие банки, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, заработали около 500 миллионов долларов комиссии за посредничество в данной сделке.

Стало известно, что в ходе торгов также был использован опцион «зеленого ботинка» (грин шое оптион). Согласно этому условию, в случае чрезмерно высокого спроса андеррайтеры имеют право продать до 15% больше акций, чем планировалось. Илон Маск в сети Кс (бывший Twitter) выразил благодарность сотрудникам SpaceX, похвалив их за труд на пути к покорению космоса.

Вероятность слияния с Tesla

Одной из самых громких новостей после IPO стало заявление операционного директора (COO) SpaceX Гвинн Шотвелл. В интервью телеканалу КНБК она намекнула на возможность слияния компаний SpaceX и Tesla в будущем. По мнению Шотвелл, объединение этих двух гигантов могло бы значительно упростить процессы управления для Илона Маска. Однако на данный момент это не официальный план, а рассматривается как долгосрочное предположение.

Данное IPO имеет важное значение и для узбекистанских любителей технологий и инвесторов. Превращение SpaceX в публичную компанию обеспечит прозрачность её финансовой отчетности. Это может способствовать расширению проекта Starlink в Центрально-Азиатском регионе, в частности в Узбекистане, и положительно повлиять на ценовую политику услуг космического интернета в будущем.

В настоящее время акции SpaceX продолжают расти, и рыночные аналитики прогнозируют, что капитализация компании достигнет еще более высоких вершин в ближайшие годы. Компания сумела создать мощный финансовый фундамент не только для коммерческих полетов, но и для реализации грандиозных целей, таких как колонизация Марса.

SpaceXElon MuskIPONasdaqStarlink
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Nodirbek Razzokov
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