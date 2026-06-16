Правительство США заблокировало модели Anthropic: контроль над ИИ усиливается

·36·Технологии
Правительство США заблокировало модели Anthropic: контроль над ИИ усиливается

Министерство торговли США неожиданно ввело жесткие ограничения в отношении компании Anthropic, вынудив ее перевести свои самые передовые модели искусственного интеллекта в офлайн-режим. Это решение вызвало большой резонанс в технологическом мире, так как оно продемонстрировало способность правительства напрямую вмешиваться в работу продуктов частных ИТ-компаний без судебного решения. Данный инцидент расценивается как серьезное предупреждение не только для Anthropic, но и для всей индустрии ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

В прошлую пятницу Министерство торговли, опираясь на редко используемую директиву по экспортному контролю, направило официальное письмо в компанию Anthropic. В нем был введен запрет на использование моделей Fable 5 и Мйтос 5 для лиц, не являющихся гражданами США, включая иностранных сотрудников компании. Правительство объяснило это угрозой национальной безопасности, однако не раскрыло конкретных деталей. В результате, чтобы избежать нарушения закона, компания была вынуждена полностью отключить свои самые мощные модели для всех пользователей.

Политическое давление или техническая ошибка?

Первоначально предполагалось, что ограничения связаны с возможностью обхода систем безопасности (гуардраилс) искусственного интеллекта. Однако, по данным издания Аксиос, за ситуацией стоят скорее политические факторы, чем технические проблемы. В сообщениях подчеркивается, что личные разногласия между руководством Anthropic и администрацией Дональда Трампа могли стать толчком к принятию экспортной директивы.

Известный эксперт по кибербезопасности Кэти Муссурис проанализировала ситуацию и поставила под сомнение аргументы правительства. По ее словам, уязвимости в безопасности, обнаруженные исследователями Amazon, не были настолько серьезными, чтобы применять меры экспортного контроля. Муссурис подчеркнула, что модели крайне важны для киберзащиты, и их блокировка ослабляет защитников сетей США.

По мнению экспертов, разница между просьбой к модели ИИ проверить код на безопасность и просьбой исправить его очень мала. Правительство же сочло именно такие функции опасными. Муссурис и десятки других специалистов призвали администрацию Трампа отменить это решение, заявив, что подобные шаги наносят ущерб оборонному потенциалу в сфере кибербезопасности.

Это событие является важным сигналом и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан. Тот факт, что глобальные технологические гиганты могут в любой момент ограничить свои продукты под давлением правительства США, вызывает вопросы о стабильности сервисов на базе ИИ. Это еще раз доказывает важность разработки локализованных и независимых технологических решений.

На данный момент остается неизвестным, когда модели Anthropic будут снова запущены. Данная ситуация свидетельствует о том, что государственный контроль над ИИ в США вышел на новый уровень. Теперь технологическим компаниям придется серьезно считаться не только с инновациями, но и с политической конъюнктурой.

AnthropicИскусственный ИнтеллектСШАТехнологииКибербезопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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