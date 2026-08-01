Шенген под ударом в Европе: раскалывает ли «буря» в Сеуте Европу?

Шенгенская зона, считающаяся одним из важнейших достижений Европейского союза, столкнулась с очередным серьезным испытанием. После массового прорыва десятков тысяч нелегальных мигрантов в Сеуту — испанский эксклав на севере Африки — Италия объявила о временном приостановлении режима свободного передвижения в отношениях между Римом и Мадридом. Это решение еще больше усугубило геополитический кризис и кризис безопасности на европейском континенте.

1. Границы закрываются: неожиданный удар по Риму из Мадрида

Итальянское руководство приняло неожиданное и жесткое решение, усилив контроль на морских и воздушных границах с Испанией и временно приостановив режим свободного передвижения по Шенгенскому соглашению. Рим также отдал распоряжение максимально усилить проверки на сухопутной границе с Францией.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объяснил эту чрезвычайную меру необходимостью обеспечения безопасности страны и защиты внешних границ Европейского союза.

Как сообщают итальянские издания АНСА и Ла Стампа, данное решение вступило в силу сразу после экстренного совещания под председательством министра внутренних дел Маттео Пьянтедози. МВД Италии подтвердило временное закрытие пунктов въезда для лиц, прибывающих из Испании, однако заявило, что это ограничение не затрагивает право граждан Европейского союза на законное передвижение.

2. «Миграционный шторм» в Сеуте: массовое вторжение около 60 тысяч человек

Инцидент, взбудораживший всю Европу, произошел в Сеуте — автономном городе Испании, расположенном на Африканском континенте. Мигранты, стремившиеся через Марокко попасть в Западную Европу, за считанные дни массово прорвали пограничные заграждения.

Если Министерство внутренних дел Испании сообщило, что за последние дни в город незаконно проникли около 50 тысяч человек, то местные власти Сеуты заявляют, что эта цифра достигла 60 тысяч.

Ситуация в Сеуте в цифрах:

50 000 – 60 000 человек — примерное число мигрантов, незаконно прорвавшихся на территорию Сеуты;

37 500 человек — мигранты, возвращенные обратно в соответствии с соглашением между Испанией и Марокко (по данным РТВЭ);

2 главных транзитных пункта — эксклавы Сеута и Мелилья остаются главными воротами при переходе из Африки в Европу.

По данным испанской государственной телерадиокомпании РТВЭ, хотя правительства Мадрида и Рабата ускорили процесс возвращения людей назад, интенсивность потока остается беспрецедентно высокой.

3. Жаркая дуэль между Мелони и Санчесом: «потрясающие» кадры и обвинения

События в Сеуте спровоцировали открытую политическую войну между европейскими лидерами. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко критиковала ситуацию на испанской территории, назвав кадры из Сеуты «потрясающими и ужасающими».

«Бесконтрольная и массовая нелегальная миграция — это не просто гуманитарная проблема, а прямая угроза границам и безопасности всей Европы», — подчеркнула Мелони.

Премьер-министр Испании Педро Санчес не оставил эту критику без ответа. Он напомнил, что европейские страны должны проявлять солидарность, а не обвинять друг друга. В то же время Санчес, опираясь на официальные статистические данные, нанес «ответный удар» по Риму:

«Если посмотреть на цифры, то наибольшая доля въезда нелегальных мигрантов в Европейский союз приходится именно на итальянское побережье», — заявил Санчес.

4. Кризис Шенгенской системы: прорвана ли «ахиллесова пята» Европы?

Специалисты отмечают, что Сеута и Мелилья годами оставались главной целью нелегальных мигрантов, стремящихся из Африки в Европу. Марокко же играет в этом потоке важную роль в качестве инструмента транзита и геополитического давления.

Временное приостановление Италией Шенгенского режима свидетельствует о серьезной трещине в единой политике безопасности и границ внутри Европейского союза:

Восстановление внутренних границ: усиление проверок между Францией, Италией и Испанией ставит под сомнение «свободу передвижения», являющуюся главным принципом Шенгена. Гуманитарное и политическое давление: прибытие десятков тысяч людей в такие небольшие регионы, как Сеута, всего за несколько дней парализовало местную инфраструктуру. Сигнал для Брюсселя: пока Европейский союз не создаст единый и прочный механизм защиты внешних границ, подобные кризисы будут лишь ухудшать отношения между государствами-членами.

5. Заключение: что ждет Европу?

Это решение Италии — не просто временный пограничный контроль, а очередной этап глубокого кризиса миграционной политики Европейского союза. По мере того как ситуация в Сеуте стабилизируется, геополитическая напряженность между Римом и Мадридом и споры вокруг будущего Шенгена, несомненно, будут только нарастать.

На фоне политических процессов в Украине и Восточной Европе этот миграционный «шторм» в Южной Европе вынуждает Брюссель срочно пересмотреть вопрос безопасности внешних границ.