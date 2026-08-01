Руководители немецкого автогиганта Mercedes-Benz признали, что в процессе цифровизации автомобилей были допущены определенные ошибки, а идея полного перевода элементов управления на экраны вышла за рамки нормы. На фоне критики о том, что вместо повышения комфорта для водителей это иногда создает дополнительные трудности, компания решила постепенно вернуть традиционные физические кнопки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус открыто заявил, что компания и вся автомобильная промышленность «зашли слишком далеко» в цифровизации интерфейсов. В последние годы немецкий бренд активно пытался перевести все функции управления в своих моделях на сенсорные панели. В частности, некоторые флагманские автомобили были оснащены системой МБУКс Хйперскрин с тремя объединенными экранами общей шириной более 1,4 метра.

Критика сенсорных экранов и недовольство водителей

Однако такой подход подвергся резкой критике со стороны автолюбителей и экспертов. Многие пользователи жаловались на то, что даже для выполнения самых простых и повседневных действий им приходится тратить время на навигацию по сложным мультимедийным меню. Возросло количество претензий о том, что управление автомобилем должно быть простым и удобным, не отвлекающим от дороги.

Ола Каллениус отметил, что компания уделяет особое внимание дизайну интерфейсов и регулярно обсуждает этот вопрос с инженерами. По его мнению, процесс управления автомобилем должен быть настолько интуитивным, чтобы им мог одинаково легко пользоваться как пятилетний ребенок, так и член совета директоров компании.

Возвращение физических элементов управления

По словам главы компании, Mercedes-Benz уже внес некоторые важные изменения и начал возвращать физические кнопки на рулевое колесо. Компания признала, что иногда в стремлении внедрить технологии ради технологий упускался из виду реальный опыт и комфорт клиентов.

Поэтому в будущем в автомобилях Mercedes-Benz вновь займут свое место практичные и удобные в использовании традиционные физические кнопки. Отвечая на вопрос о том, достиг ли претла количеств экранов в автомобильной промышленности, Каллениус добавил, что размеры дисплеев могут еще увеличиться, но количество кнопок уже сократилось до минимального уровня.