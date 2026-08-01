30 белух, находившихся под угрозой эвтаназии, срочно спасают

·70·Мир
30 белух, находившихся под угрозой эвтаназии, срочно спасают

30 белух, содержавшихся в закрытом морском парке Маринеланд в Канаде, переводятся в аквариумы США и Испании в рамках международной спасательной операции. Это решение было принято после опасений по поводу возможной эвтаназии животных.

Руководство парка заявило об отсутствии возможности обеспечить надлежащий уход за животными. В связи с этим белухи оказались под угрозой эвтаназии (то есть искусственного прекращения жизни животного под наблюдением ветеринара). Эта ситуация послужила толчком к началу международной спасательной операции.

Сообщается, что на первом этапе спасательной операции шесть белух были отправлены в США самолетами специальной подготовки. Четыре из них были доставлены в чикагский Шедд Акуариум, еще две — в комплекс СеаВорлд в Сан-Антонио.

Специалисты в целях обеспечения безопасности животных поместили каждую белуху в специальные транспортные контейнеры с мягким покрытием и частично наполненные водой. Во время полета ветеринары непрерывно контролировали их состояние.

30 белух, находившихся под угрозой эвтаназии, срочно спасают

Согласно плану, в общей сложности 28 белух будут размещены в четырех крупных океанариумах США. Оставшиеся две белухи будут отправлены в испанский комплекс Океанографик Валенсия.

Специалисты подчеркнули, что перед перевозкой все белухи проходят полный медицинский осмотр, а их безопасная доставка в новую среду обитания осуществляется под строгим контролем.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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