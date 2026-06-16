Объявлены новые цены на ноутбуки MacBook Air

·40·Технологии
Объявлены новые цены на ноутбуки MacBook Air

Согласно данным продавцов, объявлены актуальные цены на ноутбуки MacBook Air.

Расчеты приведены условно по курсу 1 доллар = 12 000 сумов. Цены могут меняться ежедневно в зависимости от курса валют и ситуации на рынке.

MacBook Air М1 13,3 дюйма (2020)

  • 8/256 GB — 699 долларов (примерно 8,88 млн сумов)

MacBook Neo 2026 (новая модель)

  • 8/256 GB — 599 долларов (примерно 7,61 млн сумов)

  • 8/512 GB — 709 долларов (примерно 9,00 млн сумов)

MacBook Air М2 13,6 дюйма (2022)

  • 8/512 GB — 789 долларов (примерно 10,02 млн сумов)

  • 16/256 GB — 819 долларов (примерно 10,40 млн сумов)

MacBook Air М3 13,6 дюйма (2024)

  • 8/256 GB — 829 долларов (примерно 10,53 млн сумов)

  • 8/512 GB — 899 долларов (примерно 11,42 млн сумов)

  • 16/256 GB — 899 долларов (примерно 11,42 млн сумов)

  • 16/512 GB — 1 059 долларов (примерно 13,45 млн сумов)

  • 24/512 GB — 1 149 долларов (примерно 14,59 млн сумов)

MacBook Air М2 15 дюймов (2023)

  • 8/512 GB — 999 долларов (примерно 12,69 млн сумов)

  • 16/512 GB — 1 410 долларов (примерно 17,91 млн сумов)

  • 16/1 TB — 1 700 долларов (примерно 21,59 млн сумов)

MacBook Air М3 15 дюймов (2024)

  • 8/256 GB — 999 долларов (примерно 12,69 млн сумов)

  • 8/512 GB — 1 229 долларов (примерно 15,61 млн сумов)

  • 16/256 GB — 1 039 долларов (примерно 13,20 млн сумов)

  • 24/256 GB — 1 199 долларов (примерно 15,23 млн сумов)

  • 16/512 GB — 1 319 долларов (примерно 16,75 млн сумов)

  • 24/512 GB — 1 299 долларов (примерно 16,50 млн сумов)

MacBook Air М4 13 дюймов (2025)

  • 16/256 GB — 959 долларов (примерно 12,18 млн сумов)

  • 16/512 GB — 1 029 долларов (примерно 13,07 млн сумов)

  • 16/1 TB — 1 549 долларов (примерно 19,67 млн сумов)

  • 24/512 GB — 1 309 долларов (примерно 16,62 млн сумов)

MacBook Air М4 15 дюймов (2025)

  • 16/256 GB — 1 099 долларов (примерно 13,96 млн сумов)

  • 16/512 GB — 1 219 долларов (примерно 15,48 млн сумов)

  • 16/1 TB — 1 699 долларов (примерно 21,58 млн сумов)

  • 24/512 GB — 1 619 долларов (примерно 20,56 млн сумов)

MacBook Air М5 13 дюймов (2026, новая модель)

  • 16/512 GB — 1 039 долларов (примерно 13,20 млн сумов)

  • 16/1 TB — 1 219 долларов (примерно 15,48 млн сумов)

MacBook Air М5 15 дюймов (2026, новая модель)

  • 16/512 GB — 1 229 долларов (примерно 15,61 млн сумов)

  • 16/1 TB — 1 539 долларов (примерно 19,55 млн сумов)

  • 24/1 TB — 1 889 долларов (примерно 23,99 млн сумов)


Сайт не гарантирует покупку по данным ценам, информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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