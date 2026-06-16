Солнце уходит в «летний сон»: жителей Земли ждет период затишья

На Солнце, центральном светиле Солнечной системы, наблюдается значительное снижение активности. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института физики Солнца и Земли (ИФЗЭ) отметили, что звезда переходит в фазу «летнего сна». Это состояние носит не только сезонный характер, но и совпадает с общим периодом спада текущего солнечного цикла. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По словам ученых, в настоящее время на поверхности Солнца не наблюдается серьезных изменений или опасных вспышек. Согласно сообщению издания Иксбт.ком, процессы на поверхности звезды сейчас стали довольно «скучными» и не представляют никакой угрозы для Земли. Это свидетельствует о том, что в ближайшие недели сильных магнитных бурь не ожидается.

Осталась ли в прошлом угроза магнитных бурь?

В настоящее время на Солнце сохраняется лишь умеренная вспышечная активность, связанная с группой пятен №4465. Однако, по прогнозам специалистов, с истощением энергетического запаса этой области основные показатели должны упасть до минимального уровня. Это будет способствовать стабилизации магнитного поля Земли.

Также на поверхности Солнца было обнаружено несколько крупных протуберанцев (газовых облаков). Отмечается, что даже если они оторвутся от поверхности звезды и будут выброшены в космос, их направление не будет обращено к Земле. Подобные явления могут послужить лишь для создания красивых видеокадров для астрономов.

Ожидается, что низкий уровень геомагнитной активности сохранится в течение ближайшего месяца. Это считается хорошей новостью, особенно для людей с хроническими заболеваниями, чувствительных к магнитным бурям, так как резкие изменения в атмосфере и колебания давления в этот период будут минимальными.

Несмотря на это, ученые призывают не терять бдительности. Поскольку Солнце является динамической системой, сценарий абсолютного «затишья» не всегда гарантирован. Могут произойти отдельные неожиданные вспышки, однако их масштаб не достигнет уровня, способного нанести вред глобальным системам связи или электросетям.

Для любителей космоса из Узбекистана и метеозависимых людей этот период «летнего сна» обещает пройти относительно спокойно. До того как Солнце достигнет своего следующего пика активности, жители Земли смогут насладиться геомагнитной стабильностью.