Солнце уходит в «летний сон»: жителей Земли ждет период затишья

·51·Технологии
Солнце уходит в «летний сон»: жителей Земли ждет период затишья

На Солнце, центральном светиле Солнечной системы, наблюдается значительное снижение активности. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института физики Солнца и Земли (ИФЗЭ) отметили, что звезда переходит в фазу «летнего сна». Это состояние носит не только сезонный характер, но и совпадает с общим периодом спада текущего солнечного цикла. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По словам ученых, в настоящее время на поверхности Солнца не наблюдается серьезных изменений или опасных вспышек. Согласно сообщению издания Иксбт.ком, процессы на поверхности звезды сейчас стали довольно «скучными» и не представляют никакой угрозы для Земли. Это свидетельствует о том, что в ближайшие недели сильных магнитных бурь не ожидается.

Осталась ли в прошлом угроза магнитных бурь?

В настоящее время на Солнце сохраняется лишь умеренная вспышечная активность, связанная с группой пятен №4465. Однако, по прогнозам специалистов, с истощением энергетического запаса этой области основные показатели должны упасть до минимального уровня. Это будет способствовать стабилизации магнитного поля Земли.

Также на поверхности Солнца было обнаружено несколько крупных протуберанцев (газовых облаков). Отмечается, что даже если они оторвутся от поверхности звезды и будут выброшены в космос, их направление не будет обращено к Земле. Подобные явления могут послужить лишь для создания красивых видеокадров для астрономов.

Ожидается, что низкий уровень геомагнитной активности сохранится в течение ближайшего месяца. Это считается хорошей новостью, особенно для людей с хроническими заболеваниями, чувствительных к магнитным бурям, так как резкие изменения в атмосфере и колебания давления в этот период будут минимальными.

Несмотря на это, ученые призывают не терять бдительности. Поскольку Солнце является динамической системой, сценарий абсолютного «затишья» не всегда гарантирован. Могут произойти отдельные неожиданные вспышки, однако их масштаб не достигнет уровня, способного нанести вред глобальным системам связи или электросетям.

Для любителей космоса из Узбекистана и метеозависимых людей этот период «летнего сна» обещает пройти относительно спокойно. До того как Солнце достигнет своего следующего пика активности, жители Земли смогут насладиться геомагнитной стабильностью.

СолнцеМагнитная БуряКосмосАстрономияНаука
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Продажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынкаПродажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынкаСегодня, 08:28Япония совершила революцию на Луне: крошечный робот 100 минут двигался автономноЯпония совершила революцию на Луне: крошечный робот 100 минут двигался автономноСегодня, 08:27Рынок устройств хранения данных подорожает: дефицит HDD продлится до 2028 годаРынок устройств хранения данных подорожает: дефицит HDD продлится до 2028 годаСегодня, 07:51В Индии заблокировали мессенджер Telegram: причина — экзамены в медицинские вузыВ Индии заблокировали мессенджер Telegram: причина — экзамены в медицинские вузыСегодня, 07:30Huawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOSHuawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOSСегодня, 06:54Малайзийский стартап Респонд.ио привлек 62,5 миллиона долларов инвестицийМалайзийский стартап Респонд.ио привлек 62,5 миллиона долларов инвестицийСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу