Современные технологии в ретро-стиле: компания ФииО представила карманный радиоприемник РР13

Известный бренд ФииО, производитель оборудования для аудиофилов и высококачественного звука, продемонстрировал свою новую новинку — карманный ФМ-радиоприемник РР13. Этот гаджет объединил в себе классический дизайн прошлого века и передовые аудиотехнологии сегодняшнего дня, став неожиданным подарком для любителей ностальгии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Внешний вид устройства выполнен в ретро-стиле: в нем установлена механическая стрелочная шкала и аналоговый роликовый регулятор для настройки частот. По данным иксбт.ком, такой дизайн дарит пользователю удовольствие от работы со старыми радиоаппаратами, однако внутренняя часть полностью состоит из современных микросхем.

Технические возможности и качество звука

Сердцем модели ФииО РР13 является ФМ-чип Силикон Лабс Си4831. Устройство работает в диапазонах частот 87–108 MHz и 76–90 MHz, что позволяет принимать все радиостанции в любой точке мира, включая территорию Узбекистана. Для более стабильного приема сигнала, помимо встроенной в корпус антенны, имеется выдвижная телескопическая антенна.

Что касается качества звука, в отличие от обычных радиоприемников, производитель применил здесь независимую систему усиления. В устройстве реализованы эффект БАСС+ и система 3Д-звука, что обеспечивает глубокое и объемное звучание даже через небольшой динамик. Пользователи могут слушать музыку как через встроенный динамик, так и через наушники.

Питание гаджета осуществляется от сменного аккумулятора емкостью 450 mAh. Этого заряда достаточно для 4 часов непрерывной работы через динамик и до 7 часов в наушниках. Компактность устройства делает его удобным спутником для путешествий и отдыха на открытом воздухе.

На данный момент ФииО РР13 поступил в продажу в черном и серебристом цветах. Его цена установлена на уровне примерно 50 долларов США, что является доступным показателем для качественного аудиоустройства и современного аксессуара. Учитывая популярность продукции этого бренда на рынке Узбекистана, вскоре гаджет может появиться и в местных магазинах.