Microsoft Теамс будет определять присутствие сотрудников в офисе через Wi-Fi

·19·Технологии
Microsoft Теамс будет определять присутствие сотрудников в офисе через Wi-Fi

Корпорация Microsoft готовится внедрить в свою платформу Теамс новую функцию Воркплаке Чек-ин, которая позволит удаленно контролировать присутствие сотрудников на рабочем месте. Эта технология определяет нахождение сотрудника в офисном здании через подключение к корпоративной сети Wi-Fi и предоставляет эти данные руководству. Ожидается, что эта новинка станет важным инструментом контроля для компаний, возвращающихся от удаленного формата работы к традиционному офисному режиму. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, Microsoft несколько раз переносила запуск этой функции. Согласно первоначальным планам, система должна была быть готова к концу 2025 года, однако в последней обновленной дорожной карте (роадмап) срок внедрения проекта был перенесен на июнь 2026 года. Компания объясняет эти задержки техническим совершенствованием и вопросами конфиденциальности.

Баланс контроля и конфиденциальности

Функция Воркплаке Чек-ин не отслеживает точные географические координаты сотрудника. Вместо этого она фиксирует подключение устройства пользователя к определенной точке Wi-Fi в офисном здании. Представители Microsoft подчеркивают, что эта особенность создает удобство при координации встреч с коллегами и управлении свободными местами в офисе. Однако многие эксперты расценивают это как вмешательство в личную свободу сотрудников.

Важным моментом является то, что по умолчанию эта функция будет отключена. Включить ее могут только администраторы компании. При этом конечные пользователи будут иметь право дать согласие или отказать в передаче данных о своем местоположении. Это рассматривается как попытка Microsoft обеспечить неприкосновенность персональных данных.

Тенденция возвращения в офис

В последние годы многие технологические гиганты по всему миру стремятся вернуть своих сотрудников из удаленного режима в офис. В то время как в ИТ-компаниях Узбекистана и филиалах международных организаций популярен гибридный график работы, такая новинка в платформе Microsoft Теамс может стать автоматизированным способом проверки посещаемости.

В заключение можно сказать, что хотя функция Воркплаке Чек-ин является удобным инструментом для менеджеров, она с большой вероятностью вызовет недовольство среди сотрудников. С развитием технологий вопрос доверия между работодателем и работником продолжает сталкиваться с цифровым контролем. В будущем Теамс может интегрировать эти данные с AI для анализа эффективности командной работы.

MicrosoftTeamsWi-FiТехнологииОфис
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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