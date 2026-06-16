Новый лидер рынка АИ-гаджетов: выручка компании Плауд превысила 100 миллионов долларов

·22·Технологии
Новый лидер рынка АИ-гаджетов: выручка компании Плауд превысила 100 миллионов долларов

Рынок аппаратных средств на базе искусственного интеллекта сегодня переживает сложный период. В то время как многие стартапы терпят неудачу, компания Плауд совершила настоящий прорыв в отрасли благодаря своему инновационному подходу. Сообщается, что годовой повторяющийся доход (АРР) компании превысил отметку в 100 миллионов долларов. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает издание.

Плауд специализируется на производстве умных устройств, которые записывают встречи и переговоры, преобразуя их в текст и анализируя содержимое. К настоящему моменту компания успешно продала более 2 миллионов устройств, включая Плауд Пин и гаджеты в виде кредитной карты, которые крепятся к задней панели смартфона. Такой результат считается редким успехом в сегменте АИ-аппаратуры.

Навстречу будущему без экранов

Основатель и генеральный директор компании Натан Ксу отметил, что в то время как большинство АИ-компаний сосредоточились на программном обеспечении за монитором, Плауд выбрала другой путь. По его мнению, действительно важные коммуникации происходят не через клавиатуру, а в процессе живого общения. Поэтому компания создала интерфейс без экрана, позволяя людям сосредоточить внимание на собеседнике.

Устройства Плауд записывают разговоры, создают краткое резюме (суммарй) и формируют список задач, которые необходимо выполнить. Это стало очень удобным инструментом, особенно для специалистов, проводящих много встреч, и корпоративных клиентов. По данным TechCrunch, основная часть дохода компании поступает именно от услуг по подписке.

В настоящее время почти 50% пользователей переходят с бесплатного базового плана на платные тарифы Pro или безлимитные планы. Компания пока не продает подписку на ПО отдельно; для использования платных услуг пользователь должен иметь устройство Плауд. В прошлом году была представлена модель Плауд Pro за 179 долларов, а в текущем — Плауд Пин С по аналогичной цене.

Конкуренция и расширение

Плауд развивает не только физические устройства, но и программную экосистему. Недавно была запущена платформа Плауд Теамс для корпоративных клиентов и десктопное приложение для обработки аудиозаписей онлайн-встреч. Это позволяет компании работать не только с индивидуальными пользователями, но и с крупными бизнес-структурами.

  • Устройства Плауд отличаются компактным дизайном и аккумулятором с длительным сроком службы;
  • Пользователям предоставляется 300 минут бесплатной транскрибации ежемесячно;
  • AI автоматически выделяет самые важные моменты разговора.
Однако конкуренция на рынке усиливается. Такие бренды, как Anker, Виаим, Вибе и Покет, также стремятся занять свою нишу в этом сегменте со своими АИ-диктофонами и умными помощниками. Несмотря на это, Плауд пока сохраняет лидерство благодаря бизнес-модели, объединяющей аппаратное и программное обеспечение.

PlaudИскусственный ИнтеллектГаджетыТехнологииСтартап
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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