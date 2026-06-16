Robinhood увольняет почти 300 сотрудников: AI больше не может быть оправданием

Популярная финансовая платформа Robinhood объявила о сокращении 10% своего штата, что составляет примерно 290 сотрудников с полной занятостью. Это решение стало очередной частью волны массовых увольнений, ставших распространенными среди крупных технологических компаний. Однако подход руководства Robinhood на этот раз примечателен тем, что он отличается от многих коллег. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Глава компании Влад Тенев в письме к сотрудникам не стал приводить технологии искусственного интеллекта (AI) в качестве причины сокращения рабочих мест. В последнее время многие IT-гиганты связывали увольнения именно с внедрением AI и автоматизацией процессов. Robinhood же на этот раз указал в качестве основной причины «структурную перестройку» и повышение эффективности работы.

Малые команды и высокая эффективность

По словам Тенева, компания теперь планирует отказаться от многослойной иерархии и полагаться на более компактные и оперативные команды. «Мы не можем продолжать работать в тяжелой и сложной организационной структуре. Мы должны стать предельно внимательной и компактной командой, где каждый сотрудник имеет возможность оказывать значительное влияние», — пишет он в своем письме.

Эта тенденция наблюдается не только в Robinhood, но и в таких компаниях, как Amazon, Block, Coinbase и GitLab. По мнению отраслевых экспертов, в мире технологий начался период отказа от бюрократии и раздутых штатов. Компании пытаются устранить последствия избыточного найма (over-hiring) в период пандемии.

Финансовые показатели и будущее

Интересно, что Robinhood находится в довольно хорошем финансовом состоянии. Согласно отчету, опубликованному в апреле, доходы в первом квартале выросли на 15%. Во втором квартале также ожидаются положительные результаты за счет роста подписных сервисов и объема торгов. Несмотря на это, сокращение сотрудников обойдется компании примерно в 28 миллионов долларов.

По данным ixbt.com, использование термина AI в качестве «ширмы» для увольнений в технологическом секторе выходит из моды. Поскольку в обществе формируется негативное отношение к искусственному интеллекту, руководители теперь предпочитают открыто говорить об оптимизации расходов и повышении эффективности.

Шаги этой платформы, знакомой и узбекистанским пользователям, отражают изменения на глобальном технологическом рынке. Становится очевидным, что в будущем компании будут стремиться достигать больших результатов с меньшим количеством людей.