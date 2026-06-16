Mobileye объявила о запуске собственного сервиса роботакси в США

Израильская компания Mobileye объявила о переходе от поставщика технологий автономного вождения к полноценному оператору. Этот гигант, являющийся дочерним предприятием Intel, планирует запустить собственный сервис роботакси в одном из городов США в 2027 году. Этот шаг станет важным поворотом в стратегии компании, поставив её в один ряд с такими конкурентами, как Waymo и Tesla. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Пока Mobileye не раскрыла, в каком именно городе начнет работу сервис. На начальном этапе, в течение 2027 года, будет сформирован парк из 100 беспилотных автомобилей. Если проект окажется успешным, компания намерена расширить свой парк до 17 000 роботакси в течение следующих пяти лет.

Стратегический сдвиг и новая бизнес-модель

По заявлению основателя и генерального директора Mobileye Амнона Шашуа, революция роботакси только начинается, и она способна полностью изменить способ передвижения людей по всему миру. Долгое время компания была известна как поставщик чипов для компьютерного зрения и систем помощи водителю (ADAS) таким автогигантами, как Volkswagen.

Теперь компания хочет занять свою нишу не только в продаже технологий, но и на рынке услуг. Для этого Mobileye создает свое новое операционное подразделение. Для работы с клиентами и управления заказами будет использоваться принадлежащее компании приложение Moovit. Эта интеграция позволит предоставить пользователям удобный и готовый сервис.

Почему именно роботакси?

Амнон Шашуа еще в интервью 2018 года подчеркивал, что бизнес роботакси является важным этапом на пути к созданию полностью автономных автомобилей для обычных потребителей. По его мнению, невозможно произвести безопасные беспилотные машины для частного использования, не усовершенствовав технологию в реальных условиях через сервисы роботакси.

Интересно, что Mobileye еще официально не подтвердила, какую модель будет использовать для своего парка роботакси. Компания лишь заявила, что будет сотрудничать с «производителями платформ, готовых к автономному управлению». Однако, как отмечают ixbt.com и другие источники, в официальных пресс-релизах изображен модифицированный вариант электрического кроссовера Ora iQ от китайской компании Great Wall Motors.

Эта новость может повлиять на отношения между Mobileye и её партнерами, так как компания теперь вступает в прямую конкуренцию с автопроизводителями, которым она продает свои технологии. Тем не менее, руководство Mobileye уверено, что новое направление дополнит основной бизнес по поставкам.