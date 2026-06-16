Заканчивается ли эра смартфонов: Qualcomm представила новые чипы для устройств будущего

·18·Технологии
Заканчивается ли эра смартфонов: Qualcomm представила новые чипы для устройств будущего

Ведущий мировой производитель полупроводников Qualcomm объявил о своих стратегических планах по созданию устройств нового поколения, которые, как ожидается, займут место смартфонов. Генеральный директор компании Кристиано Амон в интервью телеканалу КНБК сообщил, что в настоящее время ведется работа над более чем 40 различными носимыми гаджетами на базе AI, включая умные очки, ювелирные изделия и наушники с камерами. Этот шаг свидетельствует о стремлении Qualcomm стать основной технологической платформой в эпоху после смартфонов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Для реализации этих целей компания представила два крупных продукта: платформу Snapdragon Реалитй Элите и комплекс аппаратного и программного обеспечения под названием Скалабле Турнкей АИ-Реадй Тулкит (СТАРТ). Snapdragon Реалитй Элите специально разработана для очков смешанной реальности (миксед реалитй) и способна выполнять сложные задачи AI непосредственно на самом устройстве. Эта платформа обещает значительно более высокую эффективность по сравнению с предыдущими поколениями.

Технические возможности и революционная скорость

По данным Qualcomm, новая платформа Snapdragon Реалитй Элите увеличила производительность GPU на 60%, мощность CPU на 30% и скорость NPU на 160%. Такие цифры могут показаться обычному пользователю сложными, однако компания привела конкретный пример: платформа может запускать языковую модель с 3 миллиардами параметров со скоростью 45 токенов в секунду. Это означает отсутствие задержек при взаимодействии с AI.

Новый чип также принесет значительные изменения в визуальном качестве. Возможность вывода изображения с разрешением 4.4К для каждого глаза при частоте 90 кадров/секунду снизит такие проблемы, как усталость глаз и головокружение при длительном использовании. Кроме того, была усовершенствована система отслеживания движений рук и головы, благодаря чему цифровой контент выглядит более гармонично в реальном мире.

Стратегия отказа от смартфонов

Кристиано Амон подчеркнул, что в будущем пользователям понадобятся устройства, которые они будут носить с собой постоянно, которые позволят видеть окружающую среду и обеспечат быстрый доступ к АИ-агентам. Это, несомненно, создаст новое поле конкуренции для таких гигантов смартфонов, как Apple и Samsung. Qualcomm намерена помочь новым производителям быстрее выйти на рынок с помощью своей программы СТАРТ.

  • Умные очки с аудио и камерой (подобно Meta Рай-Бан);
  • Устройства с монокулярными и бинокулярными дисплеями;
  • Продвинутые гаджеты смешанной реальности, такие как КсРЭАЛ Проджект Аура.
Учитывая, что на рынке Узбекистана в последние годы также растет спрос на умные часы и наушники, предлагаемые Qualcomm технологии в ближайшие годы могут стать основными инструментами, вытесняющими смартфоны. В настоящее время такие бренды, как Инспекс и О’Неилл, признаны первыми партнерами этой новой платформы. Компания планирует в будущем распространить проект СТАРТ не только на очки, но и на другие типы носимых устройств.

QualcommSnapdragonAIТехнологииСмартфоны
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Nodirbek Razzokov
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